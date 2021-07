Bratislava 3. júla (TASR) - Päť obvinených osôb z podvodov s daňovými vratkami nejde do väzby. V sobotu podvečer o tom rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Rozhodnutie nie je právoplatné. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Sudkyňa pre prípravné konanie ŠTS nevyhovela návrhu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie do väzby piatich obvinených osôb a prepustila ich zo zadržania na slobodu. Podľa sudkyne pre prípravné konanie nebol dôvod na preventívnu a u jedného z obvinených ani na kolúznu väzbu," spresnila hovorkyňa. Doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, keďže proti nemu podala prokurátorka sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Najvyšší súd SR.



NAKA obvinila minulý týždeň 14 osôb z podvodov s daňovými vratkami. Pre piatich z nich žiadala prokurátorka o väzobné stíhanie. Škoda presahuje 18 miliónov eur. V rámci realizovaných úkonov boli vykonané aj prehliadky nebytových priestorov. Obvinenia voči 14 osobám vzniesli za trestný čin daňového podvodu, zneužívania právomoci verejného činiteľa, prijímania úplatku i založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.



Policajti spresnili, že ide o bývalých čelných predstaviteľov finančnej správy (FS), zamestnancov daňového úradu na rôznych stupňoch riadenia, ktorí mali zneužívať svoju právomoc a prijímať úplatky za zabezpečenie vyplatenia nadmerného odpočtu vrátane štatutárnych orgánov podnikateľských subjektov a ďalších osôb, ktoré celú činnosť zločineckej skupiny mali koordinovať.



Do policajnej akcie Daniari sa od 30. júna do piatka 2. júla zapojilo viac ako 50 policajtov. Finančná správa už skôr informovala, že v tomto prípade ide o spoločnú akciu FS, Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.