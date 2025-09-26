< sekcia Import
Päť slovenských miest privíta návštevníkov festivalu Európska noc vedy
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad privítajú v piatok návštevníkov najväčšieho vedecko-popularizačného festivalu na Slovensku - Európska noc vedy. Témou 19. ročníka je Chaos - hľadanie poriadku v nepredvídateľnom svete. Pre verejnosť sú pripravené prednášky, workshopy či diskusie s vedcami. TASR o tom informovali organizátori.
„Chaos je všade okolo nás, keďže každodenný život prináša mnohé neistoty - technologické zmeny, klimatické výzvy či výzvy týkajúce sa zdravotníctva. Hoci na prvý pohľad môže vzbudzovať obavy, aj za chaosom vidí veda isté zákonitosti,“ priblížil riaditeľ občianskeho združenia Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, ktorá podujatie organizuje, Ľubomír Bilský.
Návštevníci budú mať možnosť priamo od slovenských vedcov získať odpovede napríklad na to, ako sa v tomto každodennom chaose zorientovať, aké nástroje na to používa veda a ako môže každý prispieť k stabilite vo svojom okolí a komunite.
Okrem viac ako 220 vedeckých stánkov, desiatok prednášok či workshopov si prídu na svoje opäť aj priaznivci zaujímavých diskusií. Odpovede na otázku, či a prečo sa stávame imúnnymi voči vede, budú hľadať v Bratislave v rámci jednej z nich virológ Boris Klempa a sociologička Marianna Mrva. Okrem diskusií čaká na návštevníkov aj množstvo interaktívnych workshopov vrátane workshopov zameraných na kritické myslenie.
Rok 2025 je zároveň Medzinárodným rokom kvantovej vedy a technológií, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov pri príležitosti 100. výročia zrodu kvantovej mechaniky. Aj preto bude podľa organizátorov súčasťou programu špeciálna Kvantová zóna, ktorá návštevníkom ukáže, ako kvantová veda ovplyvňuje každodenný život a akú budúcnosť otvára. Novinkou je podľa nich aj to, že v každej festivalovej lokalite privítajú slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, ktorí prinesú inšpirácie a skúsenosti zo svetovej vedy.
Festival sa koná od 9.00 do 23.00 h. Hlavný program je v Bratislave.
