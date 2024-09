Paulo Coelho a jeho nový inšpiratívny príbeh Lukostrelec

Vypočujte si úryvok

Bratislava 18. septembra (OTS) -odkazuje slovenským čitateľom vo videu slávnyAutor svetoznámych hitov ako Alchymista, Čarodejnica z Portobella, Záhir, Brida a mnohých ďalších prichádza s novinkou Lukostrelec Tetsuj bol kedysi výnimočným lukostrelcom, no dnes už žije utiahnutý v odľahlom údolí. Raz ho vyhľadá mladý chlapec z dediny a Tetsuj mu odovzdáva svoje životné skúsenosti. Ukazuje mu, ako viesť zmysluplný život a to v duchu japonského umenia lukostreľby kjudo.Postupne odhaľujeme známe pravdy, že niekedy treba riskovať a byť odvážny, ak sa chceme posunúť vpred. Že naše činy musia byť v súlade s dušou a srdcom, aké dôležité je naučiť sa rešpektu a úcte k druhým, že cesta za vytúženým cieľom nemusí byť vôbec jednoduchá a priamočiara.a jeho metafora o luku a lukostrelcovi, čo výborne vystihuje jeho novú knihu. Lukostrelec je útla 140-stranová knižka plná zaujímavých a vznešených myšlienok. Nenápadné životné pravdy neraz vyjadrené pár slovami, ktoré pôsobia jednoducho až triviálne.je považovaný za jedného z najvplyvnejších spisovateľov súčasnosti, jeho knihy vyšli vo viac ako 170 krajinách sveta a boli preložené do 80 jazykov. Na celom svete sa z nich predalo vyše 320 miliónov výtlačkov.Narodil sa v auguste 1947 v Riu de Janeiro a veľmi skoro sa rozhodol pre spisovateľskú dráhu. Pracoval ako divadelný herec a režisér, skladateľ a novinár. Z jeho hudobnej spolupráce s Raulom Seixasom vzniklo mnoho brazílskych rockových hitov.V roku 1987 sa pod vplyvom zvláštneho stretnutia vybral na púť do Santiaga de Compostela, ktorá o rok neskôr inšpirovala vznik knihy Pútnik z Compostely. Krátko nato vydal román Alchymista, dielo, ktorým sa začali jeho medzinárodné úspechy a stalo sa jedným z najpredávanejších knižných titulov všetkých čias. V roku 2009 Alchymista vstúpil do dejín vďaka Guinesovej knihe rekordov ako najprekladanejšia kniha. Paulo Coelho napísal množstvo ďalších titulov, ktoré oslovujú ľudí po celom svete. Získal mnoho medzinárodných ocenení, medzi nimi aj Rad čestnej légie. Od roku 2002 je členom Brazílskej literárnej akadémie. V septembri 2007 Organizácia Spojených národov vymenovala Paula za posla mieru.Z portugalského originálu O caminho do arco preložila Jana Benková Marcelliová.