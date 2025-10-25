< sekcia Import
Pediatri zaočkovali v SR 4104 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Na Slovensku pediatri zaočkovali od marca 2022 do septembra tohto roku 4104 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny. Išlo najmä o povinné očkovania v SR, ktoré museli absolvovať, ak chceli zostať na Slovensku. Vyplýva to z údajov, ktoré pre TASR poskytli z oddelenia komunikácie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
V rámci vakcín, ktoré sú na Slovensku povinné, pediatri zaočkovali 2627 ukrajinských detí kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, detskej obrne a hemofilovým invazívnym infekciám. Proti pneumokokovým infekciám zaočkovali 1692 detí a proti osýpkam 1941. Z nepovinných očkovaní bolo 154 ukrajinských detí zaočkovaných proti rotavírusom, sedem detí zaočkovali proti besnote a 49 proti hepatitíde A. Zaočkovali aj 143 detí proti ochoreniu COVID-19 a 132 proti chrípke.
Vtedajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ešte v roku 2022 avizoval, že deti prichádzajúce z Ukrajiny, ktoré chcú zostať na Slovensku, by mali absolvovať povinné očkovania. Pravidelné povinné očkovanie detí lekári na Slovensku vykonávajú proti desiatim infekciám, a to proti osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám.
