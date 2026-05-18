PEKNÉ POČASIE SA BLÍŽI: Na Slovensku bude od utorka slnečno
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Na Slovensku sa od utorka (19. 5.) postupne oteplí a bude slnečno, zrážky očakávajú meteorológovia v priebehu týždňa len vo forme prehánok. Konštatuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
„Situácia zostane priaznivá a budú prevažovať normálne vlahové podmienky. Mierne sucho sa už nebude vyskytovať. Mierne vlhko bude v oblasti Nízkych Tatier a Strážovských vrchov,“ približuje SHMÚ.
Počas uplynulého týždňa sa zrážky vyskytli na začiatku týždňa, neskôr aj v piatok až nedeľu (15. - 17. 5.). Najviac zrážok spadlo v oblasti Nízkych Tatier, Tatier, Malej Fatry, Veľkej Fatry, lokálne vo Veporských vrchoch, Strážovských vrchoch a Javorníkoch, a to nad 90 milimetrov (mm). Úhrn zrážok nad 40 mm bol na väčšine územia Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Naopak, najmenej zrážok spadlo na Dolnom Zemplíne, lokálne do 15 mm. Do 25 mm zrážok spadlo na Záhorí a väčšine územia Zemplína.
Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 25 stupňov Celzia v pondelok (11. 5.) lokálne na Podunajsku. Najnižšie klesla teplota vzduchu v stredu (13. 5.) ráno lokálne na Horehroní a Orave a vo štvrtok (14. 5.) ráno lokálne v Slovenskom raji, na mínus 2,5 stupňa Celzia.
Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom podľa meteorológov výrazne zlepšila a aktuálne prevažujú na Slovensku podľa indexu SPEI (Štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index) normálne vlahové podmienky. Mierne sucho zostalo lokálne na dolnom Zemplíne, Záhorí a v oblasti Malých Karpát. Mierne vlhko je lokálne v oblasti Nízkych Tatier. Podobná situácia je aj podľa indexu SPI.
Deficit zrážok za posledných 90 dní je najvyšší nad mínus 150 mm lokálne v oblasti Tatier a Vihorlatských vrchov. Deficit nad mínus 100 mm je lokálne v oblasti Kremnických vrchov, Vtáčnika, Považského Inovca, Malej Fatry, Tatier, Vihorlatských vrchov, lokálne aj na Orave, hornom Zemplíne a Šariši. „Trvanie sucha je najdlhšie od 140 do 160 dní na hornej Nitre a v oblasti Tatier, lokálne na Kysuciach, Orave, Spiši a Šariši,“ podotýka SHMÚ. Na väčšine územia je trvanie sucha od 20 do 80 dní.
