PELLEGRINI: Ak bude Hlas vo vláde, nebude sa báť možnosti referenda

Bratislava 18. decembra (Teraz.sk) – Ak sa možnosť skrátenia volebného obdobia referendom nedostane do ústavy v tomto volebnom období a Hlas-SD sa v budúcnosti stane členom vládnej koalície, nebude sa báť zmeniť ústavu a túto možnosť voličom dať. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.povedal s tým, že jediným cieľom politika by nemalo byť udržanie sa pri moci.Na iniciovanie úspešného referenda musí petičný výbor vyzbierať viac ako 350 000 podpisov a zúčastniť sa ho musí nadpolovičná väčšina voličov. Podľa Pellegriniho sú tieto podmienky dostatočne náročné na to, aby inštitút referenda nemohol byť zneužívaný a k reálnemu skráteniu volebného obdobia týmto spôsobom by dochádzalo iba v prípadoch, že sú na to vážne dôvody.povedal líder Hlasu-SD.Ak je referendum vypísané bez dostatočne vážnych dôvodov, ľudia to podľa Pellegriniho dajú najavo tým, že sa ho nezúčastnia v dostatočnom počte.tvrdí Pellegrini.Hlas-SD bude podľa neho tlačiť na to, aby parlament na februárovej schôdzi ústavu v tomto zmysle zmenil a ak sa tak nestane, podporí aj akúkoľvek novú petičnú referendovú akciu.pripomenul Pellegrini.V debate Pellegrini zopakoval negatívne stanovisko Hlasu-SD k zadržaniu predsedu Smeru-SD Roberta Fica pred plánovaným protestom formou automobilovej jazdy po Bratislave.povedal Pellegrini.Hlas-SD sa podľa neho z pandemických dôvodov do protestov na uliciach nezapája, plánovaná akcia Smeru-SD však podľa Pellegriniho pravdepodobne žiadne predpisy neporušila.tvrdí Pellegrini.dodal predseda Hlasu-SD.Tvrdí, že vysoké čísla nakazených na milión obyvateľov, aj úmrtí v druhej a tretej vlne pandémie sú vizitkou manažmentu opatrení vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽaNO).povedal.Dodal, že najkrajším vianočným darčekom by bolo, ak by nový variant koronavírusu omikron nespôsoboval také závažné priebehy ochorenia, ako aktuálna delta.tvrdí Pellegrini.Jeho strana v parlamente podporila motiváciu seniorov nad 60 rokov k očkovaniu 200 a 300 eurovými bonusmi.povedal Pellegrini.Myslí si však, že očakávaný výrazný rast cien energií a tovarov v budúcom roku by vláda mala kompenzovať seniorom bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo nie.povedal predseda Hlasu-SD.Aj keď Hlas-SD podporuje dofinancovanie zdravotníctva s cieľom stabilizovať personálnu situáciu lekárov a sestier, rozbehnutie zdravotníckej reformy v parlamente nepodporil. Pritom jej schválenie bolo podmienkou preto, aby rezort mohol čerpať zdroje z Plánu obnovy.tvrdí Pellegrini.vyhlásil.Hlas-SD podľa neho v roku 2021 stabilizoval svoje regionálne štruktúry a v nasledujúcom roku by to chcel využiť v komunálnych a regionálnych voľbách.uzavrel Pellegrini.