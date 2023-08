PELLEGRINI: Hlas podporí zmenu, pokračovaniu chaosu asistovať nebudeme

Bratislava 23. augusta (Teraz.sk) –Jediným liekom na súčasnú mimoriadne komplikovanú situáciu v štáte sú voľby, po ktorých je Hlas-SD pripravený podporiť zásadnú zmenu vládnutia. V TASR TV to povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.Štát sa podľa neho v priebehu tohto volebného obdobia dostal do ekonomického a sociálneho marazmu, ale aj do politického chaosu, ktorý už začal ovplyvňovať aj bezpečnostné prostredie.Možnosť, že by Hlas-SD vstúpil do vládnej koalície, ktorá by mala bližšie ku kontinuite aktuálnej politiky ako k jej zmene, Pellegrini úplne odmieta.vyhlásil predseda Hlasu-SD.Od budúcej koalície očakáva Pellegrini štandardizáciu pomerov v štáte.tvrdí.Hoci prezidentka Zuzana Čaputová, aj premiér Ľudovít Ódor ubezpečujú, že situácia v bezpečnostnej oblasti je pod kontrolou, podľa Pellegriniho je vysoko neštandardná a napätá.upozornil. Situácia je podľa neho komplikovaná natoľko, žeRiešením budú podľa Pellegriniho až personálne zmeny, ktoré prinesú voľby.povedal.Otvorené kauzy sa podľa neho majú došetriť, ale len striktne v zmysle zákona, ústavy a zaistených dôkazov.povedal s tým, že v žiadnom prípade nesmie dochádzať k ohýbaniu práva alebo nahováraniu kajúcnikov na výpovede.upozornil.Pellegrini dúfa, že sa voliči pri hlasovaní budú riadiť najmä podľa toho, čo pozitívne do ich života jednotlivé strany ponúkajú. Hlas-SD formuloval svoje základné ciele v petícii za zmenu, ktorú podľa Pellegriniho podpísalo už viac ako 220 000 ľudí. Strana chce posilniť úlohu štátu v sociálnej oblasti a v oblasti regulácie cien, plánuje získať opäť kontrolu nad energetickými strategickými podnikmi, ako aj veľkú reformu regionálnej politiky.Podľa Pellegriniho bolo aktuálne volebné obdobie negatívne poznačené tým, že sa riadenia štátu chopili strany, ktoré s tým nemali vôbec žiadne predchádzajúce skúsenosti.povedal.Ak bude vláda Ľudovíta Ódora potrebovať v čase do konania volieb realizovať na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR legislatívne zmeny, ktoré by pomohli ambulantným pohotovostiam pediatrov, Hlas-SD podľa Pellegriniho zváži svoju podporu. Ambíciu premiéra otvoriť v parlamente tri týždne pred voľbami Trestný zákon a Trestný poriadok, však Pellegrini považuje za príliš riskantnú.uzavrel Pellegrini.