PELLEGRINI: Koronavírus frustruje celú Európu, u nás je to ešte horšie

Celoslovenský skríning

Pellegrini o proteste generálneho prokurátora Maroša Žilinku proti vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva, ktoré umožnili hlasovať v NRSR pozitívne testovaným poslancom



- Musím oceniť prístup pána generálneho prokurátora. Že sa touto vecou zaoberal. Preukázal, že nie je slúžkou v rukách vlády a bude svoju prácu vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.



- Mnohí iní štátni úradníci sa dnes vlády boja a sú skôr akoby slúžkami toho, čo si vláda zaželá. Dnes bolo potvrdené, že tak konal aj pán hlavný hygienik Mikas. Hoci spočiatku vzbudzoval dôveru k svojej odbornosti a držal sa stále v odbornom priestore, časom akoby prešiel do politickej roviny.



-Vyhlásenie generálneho prokurátora potvrdzuje, že táto vláda, v záujme toho, aby dosiahla to, čo chce, je schopná lámať zákony a vyhlášky na kolene, nútiť štátne orgány prijímať nezákonné rozhodnutia len preto, aby napríklad donútila poslancov, aj chorých, prísť do parlamentu. Neviem, či budú voči niekomu vyvodené sankcie, ale potvrdilo sa to, čo Hlas-SD tvrdil od začiatku.

Kauza Lučanský a komunikácia vlády

Referendum o predčasných voľbách

Snem Hlasu-SD a vzťah k Smeru-SD

Bratislava 29. januára (Teraz.sk) – Frustráciu z nekončiacej epidémie nového koronavírusu je podľa lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho cítiť v celej Európskej únii (EÚ), na Slovensku je to však ešte horšie.povedal Pellegrini v diskusii na TASR TV.dodal.Podľa Pellegriniho si mnohí európski lídri aj napriek koronakríze udržiavajú vysokú úroveň podpory voličov.tvrdí.S prvou, jarnou vlnou epidémie sa pritom podľa Pellegriniho obidve vlády vyrovnali relatívne dobre.pripomenul Pellegrini s tým, že museli prijímať aj tvrdé rozhodnutia, vrátane zatvorenia škôl a obchodov.tvrdí Pellegrini.Dodáva, že vláda Igora Matoviča (OĽaNO) vtedy dokázala na túto snahu nadviazať a rozvinúť ju.povedal líder Hlasu-SD.dodal.Kabinet Igora Matoviča podľa neho nevyužil čas leta na to, aby krajinu pripravil na druhú vlnu koronakrízy a úplne zlyhal v novembri po prvom celoslovenskom testovaní antigénovými testami.pripomenul Pellegrini.Dodal, že samotný premiér Matovič priznal zodpovednosť svojej vlády za 4000 mŕtvych a miliardovú škodu, za ktorú podľa neho môže jeho minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).poznamenal Pellegrini.Prvé kolo aktuálneho celoslovenského skríningu antigénovými testami podľa neho samosprávy zvládli dobre. Otázkou však podľa Pellegriniho stále ostáva, či sú antigénové testy na takúto aktivitu vhodné a či je tento spôsob testovania efektívny. Dodal, že skríning sa rozbehol v čase, keď sa už na Slovensku preukázateľne šíri nový, agresívnejší britský variant vírusu.povedal.pripomenul Pellegrini.vyhlásil líder Hlasu-SD.Podľa Pellegriniho na Slovensku absentuje silná ekonomická pomoc podnikateľom a zamestnancom.dodáva.Hlas-SD podľa neho podporuje očkovanie na báze dobrovoľného rozhodnutia každého občana.odhadol Pellegirni.Dodal, že jeho strana je rozhodne proti tomu, aby sa v budúcnosti ľudia v EÚ kastovali podľa toho, či majú alebo nemajú očkovací preukaz.upozornil Pellegrini. Ak by bol aktuálne premiérom on, namiesto nakupovania miliónov antigénových testov by radšej investoval do preplatenia balíčkov s vitamínmi a respirátormi FFP2, ktoré by seniori dostávali zadarmo.Podľa Pellegriniho je vláda vnútorne rozhádaná a jej členovia používajú mimoriadne konfrontačný politický jazyk.povedal.tvrdí Pellegrini.Pri vyšetrovaní smrti generála Milana Lučanského v prešovskej väznici je podľa neho dôležité postupovať poctivo s cieľom zistiť pravdu.povedal Pellegrini.dodal.Nie je však spokojný s komunikáciou zo strany ministerstva spravodlivosti.povedal Pellegrini.Hlas-SD predložil do parlamentu návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia a ak nebude úspešný, bude pokračovať v aktivitách s cieľom iniciovať referendum s touto otázkou.Prvú výzvu Hlasu-SD na kreovanie petičného výboru však väčšina oslovených strán odmietla.“ tvrdí Pellegrini.Hlas-SD podľa neho bude akceptovať aj model, pri ktorom by v petičnom výbore straníci vôbec neboli.povedal.dodal Pellegrini.Ľudia sa podľa neho v referende demokraticky vyjadria, či chcú v aktuálnej situácii nanovo rozdeliť svoju podporu stranám. Ak k referendu príde viac ako polovica oprávnených voličov, bude to podľa Pellegriniho jasný signál parlamentu o tom, aká je vôľa voličov.poznamenal Pellegrini.Pellegrini tvrdí, že pred voľbami nemá zmysel sa vymedzovať, s kým by po nich strana potenciálne chcela alebo nechcela ísť do vlády.povedal.Na otázku, či by mal pri takýchto rokovaniach preferovanú pozíciu Smer-SD, z ktorého pochádza množstvo dnešných zástupcov Hlasu-SD, Pellegrini odpovedal negatívne.povedal. Na druhej strane, Smer-SD nepovažuje ani za súpera.zdôraznil.Na jar tohto roku by sa mal konať aj snem Hlasu-SD.uviedol Pellegrini.uzavrel.