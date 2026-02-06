< sekcia Import
Pellegrini prišiel do Milána, zúčastní sa na otvorení Slovenského domu
Hlava štátu zdôraznila, že vzájomné otvorenie Slovenského i Českého olympijského domu symbolizuje výnimočné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi.
Autor TASR
Bratislava/Miláno 6. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v piatok pricestoval do Milána, kde sa v rámci pracovného programu predpoludním zúčastnil na slávnostnom otvorení Českého olympijského domu spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom. Počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo absolvuje viacero podujatí, vrátane otvorenia Slovenského olympijského domu. Zároveň bude osobne podporovať slovenských športovcov a zúčastní sa aj na otváracom ceremoniáli ZOH na milánskom štadióne San Siro.
Po návšteve olympijskej dediny prezident SR priblížil svoje plány na najbližšie dni. „Mám tú česť zúčastniť sa na otváracom ceremoniáli 25. zimných olympijských hier, otvoriť náš Slovenský olympijský dom, ale už dnes sme spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom otvorili Český olympijský dom. Veľmi sa teším, že pána prezidenta budeme zajtra môcť privítať u nás, v našom nádhernom slovenskom olympijskom dome, ktorý patrí asi k tým najkrajším v rámci celej zimnej olympiády v Taliansku," sprostredkovala slová Pellegriniho Kancelária prezidenta SR.
Hlava štátu zdôraznila, že vzájomné otvorenie Slovenského i Českého olympijského domu symbolizuje výnimočné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. „Chceli sme týmto ukázať, že vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú naozaj na nadštandardnej úrovni a možno sme asi jediné dva národy, ktoré si navzájom na olympiáde otvárajú svoj olympijský dom," poznamenal.
Podľa slov prezidenta SR, olympiáda nie je len o súťažení, ale aj o vzájomnej podpore medzi národmi. „Verím, že aj keď sa niekedy navzájom stretneme ako súperi v rôznych športových disciplínach, napriek tomu slovenskí fanúšikovia budú vždy držať palce a podporovať úspechy českých športovcov – pevne verím, že to bude platiť aj naopak,“ zdôraznil. Zároveň českým športovcom zaželal veľa úspechov a vyjadril presvedčenie, že si návštevníci v Českom olympijskom dome užijú radosti z víťazstiev. Srdečne tiež pozval českých fanúšikov, aby navštívili aj Slovenský olympijský dom, ktorý spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom otvoria v sobotu.
Pellegrini tiež ocenil, že Slovensko má na tohtoročnej olympiáde početnú výpravu. „Pevne verím, že naši športovci budú naozaj hrdo s dvojkrížom na hrudi reprezentovať Slovenskú republiku a ja sa už teraz teším nielen na samotný otvárací ceremoniál, ale aj na miesta, kde budem môcť priamo svojou účasťou podporiť našich skvelých športovcov," uzavrel.
