PELLEGRINI: Slovensko si Plán obnovy napísalo samo a ušilo na seba bič

Súdnictvo, kríza a Brusel

Bratislava 22. októbra (Teraz.sk) – Slovenská republika do projektu Plánu obnovy zahrnula konkrétne stanovené reformné ciele, ktoré bude mať problém reálne naplniť. V diskusii na TASR TV to povedal bývalý premiér, aktuálne nezávislý poslanec a predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.tvrdí Pellegrini.vyhlásil líder Hlasu-SD. Konkrétne ide podľa neho napríklad o prísľub dodať do konca tohto roka Európskej únii zoznam nemocníc, ktoré sa budú v dôsledku reformy transformovať. Tento zoznam ale má byť na Slovensku vytvorený až po budúcoročných komunálnych voľbách.Pellegrini dodal, že ako predseda vlády presadzoval, aby sa k reforme zdravotníctva prvé dva roky iba zbierali dáta v regiónov. Tento čas sa mal podľa neho využiť na posilnenie ambulantného sektora a rekonštrukcie kľúčových nemocníc.tvrdí Pellegrini.Dodáva, že ambiciózne plány na budovanie viacerých nových nemocníc sa dajú riešiť v dlhodobejšom časovom horizonte, zato rekonštrukcie existujúcich je možné spustiť omnoho rýchlejšie.Aktuálny návrh zdravotníckej reformy podľa neho Hlas-SD nepodporí a to ani na základe argumentu o čerpaní prostriedkov z Plánu obnovy.povedal Pellegrini.Kriticky vníma aj reformu súdnictva, ktorá podľa neho nezískala podporu od samotných sudcov a súdnych úradníkov.odkázal ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS).Súdnictvo by podľa neho v aktuálnom krízovom čase potrebovalo skôr personálne posilnenie stavov súdnych úradníkov, materiálno-technické posilnenie a rekonštrukcie priestorov, ako štrukturálnu reformu.navrhol Pellegrini.Upozornil, že hrozia akútne problémy s rastúcimi cenami energií a mnohých komodít potrebných v priemysle.tvrdí. Vládna koalícia podľa Pellegriniho tieto problémy podceňuje, čoho dôsledkom je aj program aktuálnej schôdze parlamentu.povedal.Hlas-SD podľa Pellegriniho pripravil v minulosti vlastnú verziu Plánu obnovy.uzavrel Pellegrini.