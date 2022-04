PELLEGRINI: Slovensko v ťažkých časoch riadi vláda amatérov

Ekonomická kríza

Bratislava 2. apríla (Teraz.sk) – Dôsledkom experimentu s ponúkaním nových tvárí do politiky je, že Slovensko v ťažkých časoch riadia ľudia, ktorí často nemajú za sebou skúsenosti ani s menežovaním menšieho podniku, nieto ešte s politikou. V diskusii na tému prvých dvoch rokov vlády to v TASR TV povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.tvrdí Pellegrini.S predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO) súhlasí v tom, že pandémia koronavírusu a následne vojna na Ukrajine sú bezprecedentné a Slovensko zažíva ťažké časy.vyhlásil predseda Hlasu-SD. Väčšina ministrov podľa neho svoje rezorty nezvláda.povedal Pellegrini.Na otázku, či za prácou Matovičovej a Hegerovej vlády nevidí vôbec žiadne pozitíva, Pellegrini reagoval, že za pozitívum považuje pandemickú pomoc ministerstva práce a sociálnych vecí, ako aj to, že dotiahlo do konca vyriešenie nespravodlivosti pri dôchodkoch niektorých ročníkov žien.hodnotí Pellegrini.dodáva.Za veľkú hrozbu považuje Pellegrini rastúcu infláciu. Zastropovanie cien energie pre domácnosti na nasledujúce roky nepovažuje, vzhľadom na vážnosť situácie, za dostatočné opatrenie. Poliaci a Česi podľa neho znižovali DPH na vybrané komodity.pripomína.tvrdí Pellegrini.Obrovské hospodárske problémy by podľa neho Slovensku spôsobilo, ak by Ruská federácia zastavila predaj ropy a plynu do krajín Európskej únie.povedal na margo aktuálneho sporu Európy a Rusko o tom, v akej mene majú prebiehať platby za zakúpené suroviny.Dodal, že Slovensko v ostatných rokoch budovalo prepojenia so susednými štátmi, avšak aj tie využívajú najmä suroviny z Ruska.priznal Pellegrini.Preto apeluje na predsedu vlády Hegera, aby na európskej úrovni presadzoval riešenia zohľadňujúce hospodárske záujmy Slovenska.povedal.V súvislosti s prípravou nového uznesenia Národnej rady SR, ktoré by odsúdilo spôsob vedenia vojny zo strany Ruskej federácie, Pellegrini povedal, že sa k nemu vyjadria po preskúmaní textu. Ale privítal by, keby politici vládnej koalície obrátili svoju pozornosť prioritne na domáce témy.tvrdí.Hlas-SD hlasoval za vytvorenie predsunutého postavenia vojsk NATO na východe Slovenska, doteraz však má kritický názor na obrannú zmluvu S USA.povedal Pellegrini, podľa ktorého napríklad Maďarsko dosiahlo pri podobnej zmluve výhodnejšie podmienky.Hlas-SD podporil poskytnutie pomoci Ukrajine vrátane munície a paliva, ale lietadlá MIG-29 a protilietadlový systém S-300 podľa neho potrebujeme na vlastnú ochranu.tvrdí Pellegrini.Štát, vrátane ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), však podľa neho zlyhal aj v otázke odídencov z Ukrajiny.uzavrel Pellegrini.