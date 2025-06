PELLEGRINI: Ukážme politikom, že o konfrontačný štýl tu nie je záujem

Summit o budúcnosti Slovenska

Medzinárodný obraz

Bratislava 14. júna (Teraz.sk) – Ak sa politici sami nechcú vzdať konfrontačného štýlu robenia politiky, mala by ich spoločnosť presvedčiť, že po takomto správaní tu nie je dopyt. V bilančnom rozhovore s Jurajom Hrabkom to pre TASR TV povedal prezident Peter Pellegrini.Ak sa upokojenia krajiny nedočkáme od politikov, hoci tí by sa o to prirodzene mali snažiť, mali by sa podľa prezidenta o prekonanie polarizácie pokúsiť samotní občania.vyhlásil prezident.Veľkým politickým hráčom podľa neho dokonca môže vyhovovať dnešný globálny trend rozdeliť spoločnosť na dva nezmieriteľné tábory, kde si každý líder komunikuje len s tým svojim.konštatoval Pellegrini.Osobne očakával, že na Slovensku sa po bezprecedentnom útoku na predsedu vlády Roberta Fica v roku 2024 začne situácia predsa len meniť smerom k nižšej agresivite a vyššej kultivovanosti politickej diskusie.povedal prezident.Tému pokoja a snahy o zníženie polarizácie spoločnosti si podľa vlastných slov nesie ako prioritu od začiatku svojho mandátu.priznal. Prekonanie polarizácie je však podľa neho v životnom záujme samotnej slovenskej spoločnosti.vyhlásil prezident.Aktuálna frustrácia ľudí má podľa neho korene v geopolitickej neistote, ale prispieva k nej aj nestabilita vo vládnej koalícii.konštatoval. Napriek tomu sa podľa neho vládnej koalícii v mnohých oblastiach darí postupne riešiť problémy a posúvať Slovensko dopredu. K zlepšeniu atmosféry v spoločnosti by podľa neho prispelo aj to, keby sa médiá jednostranne neorientovali iba na negatívne témy.apeluje hlava štátu.Keďže vláda je do značnej miery vyťažená riešením každodenných problémov, prezidentský palác chce podľa neho prispieť k práci na dlhodobých víziách rozvoja, ktoré by formátom prekračovali rozmer jedného volebného obdobia.povedal prezident.Všetky doterajšie aktivity prezidentského paláca zamerané na podporu tvorby dlhodobejších vízií rozvoja Slovenska, by podľa Pellegriho mali smerovať k jednej veľkej diskusnej sérii, ktorú nazvalTakúto sériu diskusií by chcel rozbehnúť v poslednej časti tohto roka.vyhlásil prezident. V debatách by chcel potom pokračovať v priebehu budúceho roka.dodal.Na otázku, prečo sa rozhodol nevypísať referendum o zákaze uplatňovania protiruských sankcií, prezident odpovedal, že rozhodol v zmysle ústavy.opýtal sa Pellegrini. Dodal, že na základe vlastného presvedčenia, ale aj podkladov, ktoré mal k dispozícii, nemohol konať inak.konštatoval.Na otázku, či je pripravený podpísať zrušenie dňa pracovného pokoja počas štátneho sviatku 17. novembra, ak parlament v rámci konsolidácie verejných financií schváli zodpovedajúcu legislatívu, prezident odpovedal, že si v takom prípade bude musieť s kolegami odpovedať na otázku, či sa vážnosť štátneho sviatku meria tým, že v ten deň nemusíte ísť do práce. Osobne považuje za dôležitejšie to, aby si spoločnosť, vrátane vlády, významný míľnik, ktorým bol 17. november, dôstojne pripomenula.uviedol.Aktuálny medzinárodný obraz Slovenskej republiky je podľa Pellegriniho horší ako v čase, keď bol premiérom on.povedal prezident. Dodal, že on osobne na všetkých medzinárodných fórach vysvetľuje, že Slovensko je spoľahlivým partnerom.