Pellegrini zatiaľ nechce tipovať výsledok, účasť odhaduje na 50 percen

Bratislava 23. marca (TASR) - Prezidentský kandidát Peter Pellegrini sa zatiaľ neodváži tipovať výsledok prvého kola volieb prezidenta. Volebná účasť by sa podľa jeho slov mohla blížiť k 50 percentám. Ak postúpi do druhého kola, štýl svojej kampane nechce meniť.



"Zažil som veľa volieb, keď sa niektoré čísla, ktoré boli na úvod uvedené, výrazne zmenili, niekedy to ostalo. Máme za sebou sedem percent spočítaných hlasov, čo som videl, kde by sa mohlo zdať, že náskok je vysoký. Ale už som zvyknutý, že treba to vnímať s veľkou pokorou," reagoval Pellegrini na prvé sčítané hlasy.



Spôsob vedenia svojej kampane nechce Pellegrini v druhom kole meniť. Tvrdí, že to nie je súboj programov a politických strán. "Súperíte ako osobnosť a človek," povedal. Nemyslí si, že kampaň treba teraz dramaticky meniť. "To očakávam skôr z druhej strany, že budú snažiť možno viac agresívnejšie voči mne vystupovať," skonštatoval. Zdôraznil, že si chce zachovať slušný, pokojný štýl politiky.