Peniaze z plánu obnovy na veľké projekty má získať osem nemocníc

Bratislava 2. marca (TASR) - Peniaze z plánu obnovy na veľké investičné projekty má získať osem nemocníc. Najviac peňazí má dostať popradská a levočská nemocnica, každá vyše 42 miliónov eur. Viac ako 39,5 milióna eur má získať nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Finančné prostriedky majú tiež dostať nemocnice v Bardejove, Skalici, Zvolene, Čadci a Bojniciach. Vyplýva to z vyhodnotenia výzvy z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur.



Rezort výzvu vyhlásil v novembri minulého roka. Záujemcovia sa do nej mohli prihlasovať do konca roka. V rámci nej bolo alokovaných celkovo 212 miliónov eur. Cieľom výzvy je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.