Perseverance pokračuje v skúmaní planéty Mars mimo krátera Jezero

Washington 13. decembra (TASR) - Rover Perseverance (Vytrvalosť) na Marse dosiahol po niekoľkomesačnom stúpaní okraj krátera Jezero. Pravá predná navigačná kamera roveru 10. decembra poslala na Zem prvý pohľad cez okraj krátera z lokality Lookout Hill. TASR informuje podľa webu NASA a televízie CNN.



Najbližším cieľom Perseverance bude Witch Hazel Hill, veľký skalný výbežok asi 460 metrov od okraja krátera. Rover sa bude počas nasledujúcich šiestich mesiacov pohybovať vo veľmi nerovnom teréne, povedal riadiaci tím misie vo štvrtok na výročnom stretnutí Americkej geofyzikálnej únie vo Washingtone.



Svoje schopnosti Perseverance dokázal počas posledných tri a pol mesiaca, keď po úbočí krátera so sklonom až 20 stupňov vystúpil o 500 výškových metrov. Pomáhali mu pri tom inžinieri z NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) v Pasadene v Kalifornii, vďaka čomu po náročnom výstupu zostal nepoškodený. Prekonal tak jeden z najťažších terénov od pristátia na povrchu Marsu 18. februára 2021.



"Vyvinuli (vedci) inovatívne prístupy na prekonanie ťažkých výziev - dokonca sa pokúsili jazdiť dozadu, aby zistili, či to pomôže - a rover to všetko zvládol ako šampión," uviedol Steven Lee, zástupca projektového manažéra v JPL.



Počas misie "Northern Rim" má rover v priebehu budúceho roka naplánovanú trasu zhruba 6,4 kilometra. "Perseverance sa bude pohybovať v miestach zásadne inej geológie," povedal geochemik Ken Farley z Kalifornského technologického inštitútu.



"Znamená to prechod od skál, ktoré čiastočne vyplnili kráter Jezero, ktorý vznikol masívnym dopadom asi pred 3,9 miliardami rokov, ku skalám z hĺbky Marsu, ktoré boli po dopade vymrštené nahor a vytvorili okraj krátera," povedal Farley. "Ich skúmanie by nám mohlo pomôcť pochopiť, ako asi Mars – aj naša vlastná planéta – vyzerali na začiatku (svojho vývoja)," dodal.



Robotický prieskumník bude pokračovať v skúmaní zloženia hornín a mikrofosílií, ktoré vedcom poskytne nové informácie o histórii planéty a či v tamojšom prostredí existovali podmienky pre vznik života.



Perseverance pri výstupe nahor napríklad objavil zebrovitý pruhovaný kameň, ktorý vedci pomenovali Freya Castle. Pravdepodobne sa sem skotúľal z iného miesta, pretože sa svojím zložením líši od okolitého skalného podložia. V októbri zase narazil na niekoľko žiarivo bielych kameňov veľkosti melónu, ktoré prístroje vozidla potvrdili ako čistý kremeň, povedal Farley.