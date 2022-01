Peskov: Správy o útokoch Ruska pre vlastné ciele sú nepodložené

Prečítajte si aj: Rusko vyslalo záškodníkov, aby získalo zámienku pre útok na Ukrajinu

Moskva 14. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok odmietol tvrdenia amerických spravodajských služieb, že zámienkou pre ruskú inváziu na Ukrajinu by sa mohli stať falošné útoky Rusov na vlastné ciele. Peskov tieto vyjadrenia označil za, informovala agentúra TASS.uviedol Peskov.Nemenovaný predstaviteľ USA v piatok uviedol, že tamojšie tajné služby majú informácie o tom, že Rusko už pripravilo skupinu záškodníkov, ktorí majú vykonať útok na proruské ciele na východe Ukrajiny a získať tak zámienku pre inváziu.Rusko podľa agentúry Reuters naďalej popiera, že by malo v úmysle zaútočiť na Ukrajinu, avšak zároveň tvrdí, že by mohlo podniknúť bližšie nešpecifikované vojenské kroky, pokiaľ nebudú splnené jeho požiadavky – vrátane prísľubu Severoatlantickej aliancie (NATO), že Kyjev sa nikdy nestane jej súčasťou.Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok uviedol, že Rusko dúfa, že sa obnovia bezpečnostné rozhovory so Spojenými štátmi. Bude to však podľa neho závisieť od reakcie Washingtonu na návrhy Moskvy.povedal Lavrov.Na otázku, čo Moskva myslela slovami, že v prípade neúspechu rozhovorov podnikne, Lavrov odpovedal, že pôjde o