Pestrá jesenná nádielka pre násťročných

Bratislava 18. októbra (OTS) - Fanúšikovia sveta Tieňolovcov majú dôvod na radosť., americká bestsellerová autorka, prináša ďalší rozsiahly príbeh odohrávajúci sa v eduardovskom Londýne – svete plnom tajomstiev, zrady a, samozrejme, démonov. Po predchádzajúcich častiach Zlaté puto Železné puto , ktoré si získali srdcia čitateľov na celom svete, je tu očakávaný záver trilógie Posledná hodina s názvom Tŕňové puto . Hlavní hrdinovia, James a Cordelia sa pokúsia zachrániť Londýn, ako aj svoje manželstvo. Na to budú musieť pozbierať veľkú dávku odvahy, prehltnúť pýchu a znova si začať dôverovať. Ak totiž zlyhajú, môžu prísť o všetko – dokonca aj o svoje duše. Podarí sa im to, alebo zlyhajú?Knihu z anglického originálu preložila Diana Ghaniová.Úvod jesene priniesol tiež pokračovanie epickej sci-fi série Medzi hviezdami od kultového. V prvej časti Kadeti mali čitatelia možnosť zoznámiť sa s odvážnou Spensou, ktorá žije vo svete vzdorujúcom útokom mimozemšťanov. Mladá hrdinka celý život sníva, že sa stane pilotkou ako jej otec, pretože piloti sú pre zvyšok ľudstva hrdinami. Pravda, ktorú o svojom otcovi odhalí, je zdrvujúca. Spensa je však presvedčená, že sa v tom musí skrývať niečo viac. V druhej časti série s názvom Piloti sa bude musieť popasovať s brutálnym pilotským výcvikom, so životom na míle vzdialeným všetkému, čo kedy poznala... a s hrozbou, ktorej onedlho možno bude čeliť celá galaxia. O preklad do slovenčiny sa postarala Ivana Cingelová.v kategórii naj YA a middle-grade aza najlepší YA titul. Kniha, ktorá učarovala porotám tých najprestížnejších ocenení vo svete fantasy a sci-fi literatúry!Štrnásťročná Mona nie je ako ostatní mágovia. Nedokáže robiť všetky tie nafufňané čary, ktoré už aj tak všetci dobre poznáme. Monine schopnosti sú z iného súdka, jej mágia funguje len na chlieb. No ale, odkrojme si čerstvý krajec, dokázal snáď slávny Harry Potter skrotiť kvások a oživiť ho? Nie nie, na to je potrebná úplne iná mágia! Dočítali ste sa v Pánovi prsteňov, že by Gandalf dokázal robiť divy s elfským lembasom? Bol to veru mocný čarodej, no na toto bol prikrátky! Mona si žije spokojne v pekárni svojej tety, kde učí tancovať medovníčky (roztomilá predstava). Spoločnosť jej robí kvások Bob, ktorý, ako inak, kvasí doma… niekedy to aj preženie a vtedy na neho platí len pivnica a závora. Všetko sa však obráti naruby, keď sa v meste objaví vrah, ktorý poľuje na ľudí s magickými schopnosťami. Bude jeho ďalším cieľom práve Mona?Autorkou slovenského prekladu je Gabriela Račková.Čerstvou novinkou je aj román pre baby od autorky. Kniha s názvom Kamoši, frajeri a láska nad hladinou je treťou a teda finálnou časťou trilógie o dievčatách, z ktorých každá má svoj sen, snaží sa získať priateľstvo, lásku i uznanie a popritom spoznáva samu seba. Aktuálna novinka je o sedemnásťročnej Hadley, ktorá by dala všetko na svete za to, aby mohla konečne plávať všetky štyri plavecké disciplíny, dostala štipendium na vysokú a mohla odísť z domu. Dopisuje si s tajným neznámym, flirtuje so školským šašom a nevie zabudnúť na svojho bývalého priateľa. Každý z chalanov sa môže zmeniť na frajera. Ktorý to bude?Kompletnú sériu do slovenčiny preložila Tereza Pospěchová. Prvá časť s hlavnou postavou Abby má názov Kamoši, frajeri a srdce na plátne a ústrednou postavou druhej časti Kamoši, frajeri a bozky za kamerou je sedemnásťročná Lacey.