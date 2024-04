Petržalka vydala na druhé kolo rekordných 6496 hlasovacích preukazov

Bratislava 5. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka vydala na druhé kolo prezidentských volieb, ktoré bude v sobotu (6. 4.), rekordných 6496 hlasovacích preukazov. Je to o 314 hlasovacích preukazov viac, ako to bolo počas vlaňajších parlamentných volieb. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Na obe kolá prezidentských volieb vydala mestská časť spolu 11.517 hlasovacích preukazov.



"V druhom kole volieb očakávame opäť vyššiu účasť, a to napríklad aj v súvislosti s voličmi zo zahraničia, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia Slovenska, ale prídu voliť s cestovným pasom," poznamenala vedúca referátu organizačných vecí petržalského miestneho úradu Alžbeta Neuschlová.



Samospráva zároveň počas tohtoročných prezidentských volieb zaviedla opäť viaceré materiálno-technické novinky. Štandardom sa už stali volebné plenty vo farbách Petržalky z dielne mestskej časti. Zámerom viac ako 340 kusov zásten vo viac ako 50 volebných miestnostiach je urýchlenie samotného procesu voľby. Do každej z nich je totiž možné postaviť o dve až tri zásteny viac, ako to bývalo v minulosti pri štátom dodaných kartónových plentách.



Okrem zásten či bezbariérového prístupu sú volebné miestnosti vybavené anonymizovanými počítadlami osôb. Vďaka tomu môžu voliči počas dňa skontrolovať na webe, v ktorej z budov s volebnými miestnosťami sa aktuálne človek zdrží a v ktorej nie. Hladší priebeh volieb zabezpečuje aj ďalšia novinka z dielne mestskej časti, a to svetelné senzory inštalované na volebných plentách. Podľa farby LED svetielka indikujú, či je plenta voľná (zelené svetlo) alebo obsadená (červené svetlo).



V Petržalke je aktuálne zapísaných viac ako 92.000 oprávnených voličov. Na prvom kole prezidentských volieb sa zúčastnilo 60 percent z nich, čo predstavuje zhruba 55.000 ľudí.