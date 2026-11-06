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Piatkové ráno skomplikuje hmla, zvyšok dňa bude jasný
Najvyššia denná teplota 7 až 12, na severovýchode a pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 5 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 5. novembra (TASR) - V piatok jasno až polojasno. V noci a dopoludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele môže udržať aj dlhšie.
Najnižšia nočná teplota 3 až -3, miestami, najmä v údoliach, okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 7 až 12, na severovýchode a pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 5 stupňov C.
Slabý, na východe miestami severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Najnižšia nočná teplota 3 až -3, miestami, najmä v údoliach, okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 7 až 12, na severovýchode a pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 5 stupňov C.
Slabý, na východe miestami severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až 0 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až 0 stupňov C.