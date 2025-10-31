Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. október 2025Meniny má Aurélia
Piatok má byť prevažne oblačný s miernymi teplotami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Polooblačno až oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Polooblačno až oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.



Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.







Počasie na horách:



Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 6 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

