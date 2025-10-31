< sekcia Import
Piatok má byť prevažne oblačný s miernymi teplotami
Polooblačno až oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. októbra (TASR) - Polooblačno až oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk