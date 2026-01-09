Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok bude mrazivo, na oblohe sa však môže objaviť slnko

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Spočiatku jasno až polojasno, na severe a východe zväčšená oblačnosť.

Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Spočiatku jasno až polojasno, na severe a východe zväčšená oblačnosť. Nad ránom na západe a cez deň aj inde pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach sneženie. Na juhozápade neskôr aj zmiešané zrážky s možnosťou tvorby poľadovice. Spočiatku ojedinele snehové jazyky alebo záveje. Veľmi chladno.

Najnižšia nočná teplota -14 až -21, na západe väčšinou a krajnom severovýchode lokálne -6 až -13 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -9 až -4, na západe miestami okolo -2 stupňov C.

Prevažne slabý, spočiatku na východe a miestami aj na juhozápade severozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h).




Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -7 až -8 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -8 až -9 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -9 až -11 stupňov Celzia.





Zdroj: SHMÚ
