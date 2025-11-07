Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025
Piatok bude slnečný, ráno sa vyskytne aj mráz

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať medzi 10 až 15 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Piatok: Slnečno. Teploty 10 až 15 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 7 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 4 stupne C.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.






zdroj: meteo.sk
.

