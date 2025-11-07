< sekcia Import
Piatok bude slnečný, ráno sa vyskytne aj mráz
Teploty sa budú pohybovať medzi 10 až 15 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. novembra (TASR) - Piatok: Slnečno. Teploty 10 až 15 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 4 stupne C.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 4 stupne C.
zdroj: meteo.sk