< sekcia Import
Piatok bude zamračený, môže aj snežiť
Na viacerých miestach, cez deň v severnej polovici ojedinele sneženie alebo dážď so snehom, v polohách do 300 m spočiatku aj dážď.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä k večeru na západe. Na viacerých miestach, cez deň v severnej polovici ojedinele sneženie alebo dážď so snehom, v polohách do 300 m spočiatku aj dážď. Cez deň postupne ustávanie zrážok. Lokálne tvorba snehových jazykov. Ochladenie.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, na severe ojedinele okolo -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou -6 až -1 stupeň C.
Prevažne severovýchodný vietor 4 až 10 m/s (15 až 40 km/h), na juhovýchode ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h), a tam ojedinele v nárazoch miestami okolo 18 m/s (65 km/h). Vo vyšších polohách búrlivý vietor až víchrica.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, na severe ojedinele okolo -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou -6 až -1 stupeň C.
Prevažne severovýchodný vietor 4 až 10 m/s (15 až 40 km/h), na juhovýchode ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h), a tam ojedinele v nárazoch miestami okolo 18 m/s (65 km/h). Vo vyšších polohách búrlivý vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -2 až -3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -6 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m -2 až -3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -6 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ