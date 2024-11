Piatok by mal byť polojasný, predpoludním môže pretrvávať hmla

Bratislava 6. novembra (TASR) - V piatok (8. 11.) by malo byť cez deň prevažne polojasno, predpoludním môže pretrvávať hmla. Pri výskyte hmly teplota vystúpi na tri až osem stupňov Celzia, pri slnečnom počasí môže dosiahnuť až 14 stupňov Celzia. Uviedla to meteorologička SHMÚ Nikoleta Hrušková vo videu na sociálnej sieti.



Cez víkend (9. - 10. 11.) by malo byť podľa jej slov prevažne polooblačno až oblačno. V sobotu aj v nedeľu sa môže najmä ráno a v predpoludňajších hodinách tvoriť i hmla. Ojedinele môže zotrvať aj počas dňa. Nie je vylúčené, že sa cez víkend vyskytnú aj mierne zrážky v podobe mrholenia alebo slabého dažďa.