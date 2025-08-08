< sekcia Import
Piatok má byť horúci, nezabudnite na pitný režim
Teploty 27 až 32 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Piatok: Slnečno. Teploty 27 až 32 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 29 až 32 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 27 až 31 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 27 až 31 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 25 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 15 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 16 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
