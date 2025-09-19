Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok má byť slnečný, teplota vystúpi na 26 stupňov Celzia

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Dano Veselský

Malá oblačnosť.

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 21 až 26 stupňov C.

Počasie v regiónoch



Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.


Počasie na horách



Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 10 stupňov C.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
