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Piešťany: Historický meteorologický stĺp po rokoch chátrania obnovili
Cesta k obnove sa začala v roku 2020. Nadšenci histórie Piešťan začali pátrať po pôvode stĺpa a jeho histórii.
Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Historický meteorologický stĺp v Piešťanoch, ktorý pochádza z roku 1910, po rokoch chátrania obnovili. O reštaurovanie pamiatky sa postaralo občianske združenie Optimisti v spolupráci s mestom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom (TTSK). Náklady na obnovu dosiahli zatiaľ približne 35.000 eur. Pre TASR to uviedol predseda združenia Matej Panák.
Skonštatoval, že ide o jeden zo štyroch zachovaných meteorologických stĺpov na Slovensku. Ďalšie sa podľa neho nachádzajú v Ľubochni, Kremnici a vo Vysokých Tatrách. „Tento náš piešťanský je od iného výrobcu, a podľa nášho názoru je najkrajší na Slovensku,“ povedal.
Cesta k obnove sa začala v roku 2020. Nadšenci histórie Piešťan začali pátrať po pôvode stĺpa a jeho histórii. „Našli sme jednu pohľadnicu, ktorá bola odoslaná v roku 1915,“ uviedol. Neskôr v archíve kúpeľov objavili záznam, podľa ktorého stanicu s najväčšou pravdepodobnosťou kúpili Winterovci 29. augusta v roku 1910 za 2080 korún.
Reštaurátor Stanislav Kožela pre TASR uviedol, že meteorologický stĺp je samonosná konštrukcia zo sivej liatiny, pozostávajúca z viacerých dielov. „Boli tam poškodenia ako skorodovaný povrch, dolámané úchytné body, skorodované skrutky, chýbajúce zlomené časti. Takže toto všetko bolo treba napraviť,“ ozrejmil. S výsledkom obnovy je spokojný. Verí, že stĺp vydrží ďalšie desaťročia.
Riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera Vladimír Krupa pripomenul, že meteorologický stĺp súvisel s rozvojom kúpeľníctva v meste. V roku 1910 ho podľa historických výskumov nechali osadiť nájomcovia kúpeľov - rodina Winterovcov. „Snažili sa zatraktívniť nielen kúpele, ale aj priestory kúpeľného parku,“ uviedol Krupa. Stĺp mal byť zaujímavosťou pre kúpeľných hostí aj návštevníkov mesta.
Primátor Piešťan Peter Jančovič ocenil iniciatívu občianskeho združenia. Mesto s ním uzavrelo zmluvu o spolupráci a následne sa hľadali zdroje na financovanie. Projekt napokon podporil TTSK prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Trnavského kraja. Prispeli aj obyvatelia Piešťan a okolitých obcí.
Predseda TTSK Jozef Viskupič označil stĺp za súčasť koloritu Piešťan a významný symbol miestnej histórie. Podľa neho môže byť aj novým turistickým bodom. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná ocenila obnovu ako prínos pre cestovný ruch. „Tešíme sa, že je v takejto nádhernej podobe, a že do neho pribudli aj nejaké moderné prvky pre mladšiu generáciu,“ uviedla pre TASR.
Skonštatoval, že ide o jeden zo štyroch zachovaných meteorologických stĺpov na Slovensku. Ďalšie sa podľa neho nachádzajú v Ľubochni, Kremnici a vo Vysokých Tatrách. „Tento náš piešťanský je od iného výrobcu, a podľa nášho názoru je najkrajší na Slovensku,“ povedal.
Cesta k obnove sa začala v roku 2020. Nadšenci histórie Piešťan začali pátrať po pôvode stĺpa a jeho histórii. „Našli sme jednu pohľadnicu, ktorá bola odoslaná v roku 1915,“ uviedol. Neskôr v archíve kúpeľov objavili záznam, podľa ktorého stanicu s najväčšou pravdepodobnosťou kúpili Winterovci 29. augusta v roku 1910 za 2080 korún.
Reštaurátor Stanislav Kožela pre TASR uviedol, že meteorologický stĺp je samonosná konštrukcia zo sivej liatiny, pozostávajúca z viacerých dielov. „Boli tam poškodenia ako skorodovaný povrch, dolámané úchytné body, skorodované skrutky, chýbajúce zlomené časti. Takže toto všetko bolo treba napraviť,“ ozrejmil. S výsledkom obnovy je spokojný. Verí, že stĺp vydrží ďalšie desaťročia.
Riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera Vladimír Krupa pripomenul, že meteorologický stĺp súvisel s rozvojom kúpeľníctva v meste. V roku 1910 ho podľa historických výskumov nechali osadiť nájomcovia kúpeľov - rodina Winterovcov. „Snažili sa zatraktívniť nielen kúpele, ale aj priestory kúpeľného parku,“ uviedol Krupa. Stĺp mal byť zaujímavosťou pre kúpeľných hostí aj návštevníkov mesta.
Primátor Piešťan Peter Jančovič ocenil iniciatívu občianskeho združenia. Mesto s ním uzavrelo zmluvu o spolupráci a následne sa hľadali zdroje na financovanie. Projekt napokon podporil TTSK prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Trnavského kraja. Prispeli aj obyvatelia Piešťan a okolitých obcí.
Predseda TTSK Jozef Viskupič označil stĺp za súčasť koloritu Piešťan a významný symbol miestnej histórie. Podľa neho môže byť aj novým turistickým bodom. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná ocenila obnovu ako prínos pre cestovný ruch. „Tešíme sa, že je v takejto nádhernej podobe, a že do neho pribudli aj nejaké moderné prvky pre mladšiu generáciu,“ uviedla pre TASR.