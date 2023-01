Piešťany získali domáci pohár, vo finále zdolali B. Bystricu 82:57

Final Fix Slovenského pohára – finále:

Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica 82:57 (38:29)



Piešťany: Mujovičová 17, Andělová a Jamesová po 10, Mandičová 8, Jurčenková 6 (Martišková a Moravčíková po 8, Vandlíková 6, Taušová 5, Rusiňáková 4)

Banská Bystrica: Sherrillová 18, Pulliamová 14, Holíková 5, Nofuenteová 5, Van Dalen 0 (Kozáková 8, Striešová 6, Da Cruzová, Grigerová a Janštová 0)



TH: 26/17 – 19/11, Fauly: 21 - 22, Trojky: 7 - 6, Rozhodovali: Šarišský, Bartoš, Izák, Štvrtiny: 17:14, 21:15, 24:9, 20:19, 700 divákov.

O 3.miesto:

YOUNG ANGELS Košice – MBK Ružomberok 60:69 (34:32)

Najviac bodov: Blanksová 18, Dulovičová 13, Mikovčáková 10 – Svetlíková 22, Andělová 18, Buknová a Havranová po 8

Piešťany 22. januára (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok získali druhýkrát v klubovej histórii Slovenský pohár. Vo finále turnaja Final Six vyhrali na svojej palubovke nad Sláviou Banská Bystrica jednoznačne 82:57.Čajky vybojovali túto trofej po šiestich rokoch, aj vtedy sa záverečný turnaj konal v Diplomat aréne. K prvej trofeji v sezóne 2022/2023 nasmerovala víťazný tím najvýraznejšie Božica Mujovičová, autorka 17 bodov. Tretie miesto obsadili hráčky MBK Ružomberok.Finálový súboj o Slovenský pohár sa otvoril početnými nepresnosťami a istou dávkou nervozity na oboch stranách. Piešťany sa už tradične pomalšie rozbiehali, ale oproti semifinále, to v tomto prípade nebolo žiadne výraznejšie sťahovanie manka. Krok po kroku získavali pevnú pôdu pod nohami, domáce hráčky dostala Mandičová prvýkrát do vedenia v zápase v 7. minúte z trestných hodov – 13:12. Čajky sa trojminútovým úsekom a 8 bodmi v rade dostali na koňa, ale Banská Bystrica nejako výrazne nezaostávala, čo sa ukázalo aj na skóre po prvej štvrtine – 17:14. Druhú časť odštartovali „pumy“ 5-bodovou šnúrou, ale Piešťany odpovedali 11 bodmi za sebou. Celkovo bolo na strane domáceho klubu viac ťahúňok, čo sa ukázalo ako rozdielové. Vedenie sa preklopilo cez dvojcifernú hodnotu, aj keď hosťujúca Kozákova upravovala trojkou s klaksónom na 29:38 z bystrického pohľadu.Druhý polčas už bol tvrdší a plný emócií. Domáce družstvo ho začalo lepšie, potom sa dostali k slovu aj hosťujúce basketbalistky, ale k žiadnej výraznejšej zmene diania neprišlo. Práve naopak, Piešťany si išli sebavedomým krokom za víťaznou trofejou na vlastnej palubovke. Jamesová po 6 minútach upravila vedenie už na 21 bodov – 58:37. Banská Bystrica sa už nezmohla na výraznejší odpor, Piešťany bez väčších starostí kontrolovali zápas a do poslednej štvrtiny išli za stavu 62:38. Kolektívne hrajúce Čajky v poslednej štvrtine potvrdili, prečo ešte v aktuálnom ligovom ročníku nenašli premožiteľa a zaslúžene dokráčali k víťazstvu.1. Piešťanské Čajky, 2. Slávia Banská Bystrica, 3. MBK Ružomberok, 4. YOUNG ANGELS Košice, 5. ŠBK Šamorín, 6. YOUNG ANGELS Košice „U23“Basketbalistky MBK Ružomberok obsadili na turnaji Final Fix Slovenského pohára 3. miesto. V súboji o konečné umiestnenie zdolali YOUNG ANGELS Košice 69:60.1994/95 Sporiteľňa Bratislava1995/96 Spartak SAM Myjava1996/97 MŠK SIPOX Ružomberok1997/98 TORY Košice1998/99 Spartak SAM Myjava1999/00 CBK Cassovia Bardejov2000/01 CBK Cassovia Bardejov2001/02 Slovan JOPA Bratislava2002/03 Delta V.O.D.S. Košice2003/04 Delta I.C.P. Košice2004/05 Slovenský pohár sa neuskutočnil2005/06 Slovenský pohár sa neuskutočnil2006/07 K CERO V.O.D.S. Košice2007/08 KOSIT 2013 Košice2008/09 Maxima Broker Košice2009/10 Dobrí Anjeli Košice2010/11 Dobrí Anjeli Košice2011/12 Good Angels Košice2012/13 Good Angels Košice2013/14 Good Angels Košice2014/15 Good Angels Košice2015/16 Good Angels Košice2016/17 Piešťanské Čajky2017/18 Good Angels Košice2018/19 MBK Ružomberok2019/20 MBK Ružomberok2020/21 Young Angels Košice2021/22 MBK Ružomberok2022/23 Piešťanské Čajky