PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vie pomôcť aj pri autizme

Bratislava 16. marca (TASR) – Experimentálna liečba prostredníctvom fekálnej mikrobiálnej transplántácie (FMT) zachránila desaťročného chlapca pred odobratím obličky a môže pomôcť aj pri iných závažných ochoreniach. Ako iba druhému detskému pacientovi na svete ju podali v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla lekárka Barbora Piteková z NÚDCH.povedala. Zároveň dodala, že prostredníctvom FMT sa môžu liečiť aj ostatné črevné ochorenia, hlavne autoimunitné, ako sú napríklad Crohnova choroba alebo Ulcerózna kolitída.Používa sa aj pri iných autoimunitných ochoreniach, ako je atopická dermatitída alebo diabetes mellitus typu 1.spresnila.Podľa lekárky sa pacient má v súčasnosti dobre a napriek tomu, že do svojich desiatich rokov mal 28 zápalov obličiek na základe vrodenej urologickej chyby. Po FMT je už 16. mesiac bez ďalšieho zápalu.zhodnotila.Lekárka uviedla, že na Slovensku je približne 150 detí, ktoré trpia na opakované zápaly obličiek.prezradila s tým, že by sa chceli venovať nielen detským urologickým pacientom, ale aj iným diagnózam, ktorým FMT môže pomôcť.Jednou z najdôležitejších funkcií, ktoré má črevný mikrobióm je ovplyvňovanie správneho fungovania imunitného systému.vysvetlila Piteková s tým, že preto by FMT mohla pomôcť aj pacientom s autistickou poruchou.dodala.Na FMT sa v súčasnosti používajú tri spôsoby. Buď sa používa vysoká klyzma, nazogatrická sonda alebo kolonoskopia.vysvetlila.V darcovskej banke na Slovensku sú momentálne dvaja darcovia, čo je podľa lekárky postačujúce, pretože sú vhodní pre každého pacienta.vysvetlila odborníčka. Darcom takéhoto mukriobiómu môže byť podľa nej človek ktorý nepije žiadny alkohol, športuje, zdravo sa stravuje, nefajčí a nemá žiadneho partnera.uzavrela.