Placenta poslúži aj po pôrode

Bratislava 17. júna (OTS) - Počas tehotenstva poskytuje placenta dieťaťu základné živiny, ktoré potrebuje pre svoj vývoj. Jej význam/prínos však nemusí skončiť pôrodom. Obsahuje totiž placentárne bunky, ktorých využitie v rôznych liečebných terapiách sa dnes skúma v klinických štúdiách, ktoré krok za krokom posúvajú hranice konvenčnej medicíny.Mnohí rodičia na celom svete už desiatky rokov využívajú možnosť uchovania pupočníkovej krvi. Týmto spôsobom chcú zabezpečiť „zdravotnú poistku“ pre svoje deti pre prípad, keby sa u nich v budúcnosti vyskytlo niektoré ochorenie, ktoré je možné ňou liečiť. V banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center je možné uchovať aj tkanivo pupočníka a v posledných rokoch pribudla aj možnosť uchovať placentu. Práve z placenty je možné získať najväčšie množstvo ale aj najširšie spektrum buniek spomedzi všetkých perinatálnych tkanív (pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenta). Bunky placenty majú vysokú biokompatibilitu, sú vhodné na liečebné využitie aj pre matku či otca a iných členov rodiny. Jej odber je pre dieťa aj matku úplne bezpečný a nemá žiaden vplyv na pôrod.„Placenta je u nás na základe zákona likvidovaná ako biologický odpad. Odber a uchovanie placenty na budúce možné liečebné využitie je teda jediná možnosť, ako s placentou naložiť mimo štandardného postupu pôrodnice," vysvetľuje súčasnú situáciu gynekológ MUDr. Robert Hlávek, PhD. Ak sa budúci rodičia rozhodnú pre odber a uchovanie perinatálnych tkanív, teda pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty, využijú tak príležitosť uchovať „poistku“ pre svoje deti pre prípadnú potrebu liečby niektorých ochorení v budúcnosti.V ostatných rokoch sa ako o najsľubnejšom zdroji buniek na použitie v bunkovej terapii hovorí o placente. Tento unikátny zdroj bunkových populácií sa po jej porodení dokáže zužitkovať hneď dvakrát, a to na:• odber pupočníkovej krvi zo žíl placenty• a odber celého tkaniva placenty.Pozrime sa na rozdiely medzi nimi.Pupočníková krv, ktorá sa nachádza v žilách placenty, je bohatá na vzácne krvotvorné kmeňové bunky. Ich podanie (transplantácia) je účinné pri desiatkach závažných ochorení, hlavne pri niektorých hematologických a onkologických ochoreniach. Najnovšie výskumy tiež ukazujú, že bunky pupočníkovej krvi sú využiteľné aj pri rôznych neurologických poškodeniach. Po intravenóznom podaní sú bunky do miesta poškodenia priťahované zápalovými faktormi produkovanými v poškodenom tkanive. Následne sú schopné regenerovať poškodené nervové tkanivo. „Kým ich schopnosť diferenciácie umožňuje nahradiť poškodené tkanivo, imunomodulačnými schopnosťami znižujú zápalové procesy prítomné pri mnohých ochoreniach, ako aj pri hypoxických a ischemických poškodeniach mozgu, ako sú detská mozgová obrna, hypoxicko-ischemická encefalopatia, ale aj autizmus, a tým dochádza k regenerácii mozgu,“ upresňuje molekulárna genetička MSc. Dominika Valent Raffajová.Tkanivo placenty je v porovnaní s pupočníkovou krvou zdrojom širšieho spektra kmeňových buniek a tiež napríklad tzv. endoteliálnych progenitorov, ktoré podporujú tvorbu nových krvných ciev. Molekulárna genetička dodáva, že výhoda buniek získaných z placenty je, že vďaka ich imunologickej naivite sú oveľa lepšie tolerované v organizme príjemcu. Preto z nej môžu mať prospech aj rodičia či iní príbuzní dieťaťa.Klinické štúdie poukazujú, že kmeňové bunky pochádzajúce z placenty majú vysoký terapeutický potenciál. Skúmajú sa najmä pri liečbe ochorení ako:Výhodou buniek placenty je ich ľahká dostupnosť, neinvazívny postup pri ich získavaní a žiadne etické prekážky. Dokážu znižovať zápal a regulovať imunitný systém. Tkanivo placenty je najsľubnejším zdrojom buniek na použitie v bunkovej terapii. Očakáva sa, že do roku 2030 zodpovedné inštitúcie schvália 40-50 nových bunkových terapií.