Platia výstrahy pred vetrom, najmä v Bratislavskom a Nitrianskom kraji

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom a vetrom na horách. Upozorňuje na to na svojom webe.



Výstraha pred vetrom platí vo štvrtok od 12.00 h najmä pre Bratislavský a Nitriansky kraj, ale aj pre okresy Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Poprad a Tvrdošín.



So silným vetrom na horách treba rátať v okresoch Banská Bystrica a Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V polohách nad 1900 metrov môže miestami vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až do 135 a v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda až víchrica.