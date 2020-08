Plekanec z rodinných dôvodov ukončil pôsobenie v Komete Brno

Brno 10. augusta (TASR) - Český hokejista Tomáš Plekanec ukončil svoje pôsobenie v prvoligovom Brne. Bývalý dlhoročný útočník Montrealu Canadiens v NHL pôsobil v drese Komety od roku 2018, zmluvu rozviazal z rodinných dôvodov.



"Mal som športový cieľ hrať v tejto výnimočnej organizácii a vyhrať titul. Kometa je ambiciózny klub, v ktorom každý miluje hokej. Rovnako ako ja. Rád by som pokračoval v spolupráci tak ako i Kometa. Nič tomu nebránilo, žiaľ moja maminka ochorela a radi by sme s celou rodinou boli pri nej. Viem, že jej naša prítomnosť pomôže, športové tituly nie sú všetko," napísal 37-ročný center na svojom instagrame.



Plekanec odohral za Brno 66 zápasov s bilanciou 13+27. "S Tomášom sme to preberali dlhšiu dobu. Sú situácie, keď je rodina absolútna priorita. Samozrejme nás to mrzí, pretože takého centra nahradíme ťažko. Rád by som mu poďakoval za jeho prácu a profesionálny prístup," uviedol majiteľ Komety Brno Libor Zábranský na oficiálnom klubovom webe.