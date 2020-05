PLNÉ ZNENIE VYHLÁSENIA HISTORIKOV: 75. výročie oslobodenia

Vyhlásenie k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny v Európe



Druhá svetová vojna v Európe sa začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom. Oficiálne sa skončila 8. mája 1945 o 23:01 hod. podpisom kapitulácie v Berlíne. Európa tento deň slávi ako Deň víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Rusko si tento deň pre časový posun pripomína 9. mája. Tohto roku je to už 75 rokov a všetci sme očakávali veľkolepé pripomenutie si tejto významnej udalosti. V súčasnej situácii z dôvodu pandémie coronavírusu sa však žiadne oslavy konať nemôžu. 7. mája sa neuskutoční ani konferencia k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny, ktorú v Bratislave pripravoval Historický ústav Slovenskej akadémie vied. To však neznamená, že si túto významnú udalosť nepripomenieme.



Na Slovensku sme sa mali stretnúť 8. mája v Liptovskom Mikuláši na Háji Nicovô, kde je pochovaných 1361 padlých príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Je to najväčší cintorín našich vojakov na Slovensku. Oslobodzovanie Slovenska trvalo 226 dní. Prvou oslobodenou obcou bola obec Kalinov, a to 21. septembra 1944, posledný Makov 3. mája 1945. Najvýznamnejší podiel na oslobodení Slovenska od nacizmu mala Červená armáda a my si v týchto dňoch pripomíname 63 517 obetí národov Sovietskeho zväzu.



Významne sa na oslobodení Slovenska podieľala aj rumunská armáda, ktorá tu stratila 10 435 svojich vojakov. Na oslobodzovaní našej vlasti sa, prirodzene, podieľali aj občania Československa, a to hlavne v rámci 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Na území Slovenska ich padlo 2790. Nezabudnime pripomenúť ani približne 42 000 nemeckých a 1725 maďarských vojakov, ktorí padli na druhej strane frontu.



Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na porážke nacizmu a fašizmu a sme radi, že starostlivosť o vojenské cintoríny sa na Slovensku v posledných rokoch podstatne zlepšila. Venujte, prosíme, pietnu spomienku všetkým padlým a úctivú spomienku všetkým, ktorí sa podieľali na oslobodzovacích bojoch.



PhDr. Stanislav Mičev, PhD., generálny riaditeľ, Múzeum SNP Banská Bystrica, PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Historický ústav SAV, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenský historický ústav Bratislava



máj 2020





