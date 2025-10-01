< sekcia Import
Plocha zimného ľadu okolo Antarktídy je 3. najmenšia v histórii meraní
Vedúci vedecký pracovník z UC Boulder povedal, že do roku 2016 merania antarktického morského ľadu ukazovali postupný nepravidelný nárast, hoci mierny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Antarktída 1. októbra (TASR) - Plocha morského ľadu okolo Antarktídy dosiahla túto zimu najviac 17,81 milióna štvorcových kilometrov, čo je podľa predbežných údajov amerického Národného centra pre údaje o snehu a ľade na University of Colorado Boulder tretie najnižšie číslo za 47 rokov satelitného merania. Historické minimum namerali v roku 2023 a druhý najnižší údaj je z roku 2024. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Každý rok počas zimy na južnej pologuli oceán okolo Antarktídy zamŕza na rozsiahlej ploche. Najväčšia zamrznutá plocha býva na prelome septembra a októbra, pred začiatkom jarného cyklu topenia.
Vedúci vedecký pracovník Ted Scambos z UC Boulder pre agentúru AFP povedal, že do roku 2016 merania antarktického morského ľadu ukazovali postupný nepravidelný nárast, hoci mierny.
„Teplo zo svetového oceánu sa teraz zrejme mieša s vodou, ktorá je najbližšie k Antarktíde,“ vysvetlil súčasný stav. To znamená, že klimatické zmeny už ovplyvňujú aj to, ako zamŕza oceán okolo južného kontinentu.
Plávajúci morský ľad po roztopení nezvyšuje hladinu mora. Avšak ak je ľadu menej, zmenšuje sa biela plocha, ktorá odráža takmer všetku slnečnú energiu späť do vesmíru. Naopak, tmavomodrá voda rovnaké množstvo energie pohlcuje.
„Na Antarktíde bude možno viac snežiť, pretože vlhký vzduch nad oceánom bude bližšie k pobrežiu,“ povedal Scambos. Podľa neho ak viac nasneží na pevnine, o toľko menej stúpne hladina oceána.
Vedci tvrdia, že 90 percent tepla generovaného globálnym otepľovaním spôsobeného človekom absorbujú oceány.
Každý rok počas zimy na južnej pologuli oceán okolo Antarktídy zamŕza na rozsiahlej ploche. Najväčšia zamrznutá plocha býva na prelome septembra a októbra, pred začiatkom jarného cyklu topenia.
Vedúci vedecký pracovník Ted Scambos z UC Boulder pre agentúru AFP povedal, že do roku 2016 merania antarktického morského ľadu ukazovali postupný nepravidelný nárast, hoci mierny.
„Teplo zo svetového oceánu sa teraz zrejme mieša s vodou, ktorá je najbližšie k Antarktíde,“ vysvetlil súčasný stav. To znamená, že klimatické zmeny už ovplyvňujú aj to, ako zamŕza oceán okolo južného kontinentu.
Plávajúci morský ľad po roztopení nezvyšuje hladinu mora. Avšak ak je ľadu menej, zmenšuje sa biela plocha, ktorá odráža takmer všetku slnečnú energiu späť do vesmíru. Naopak, tmavomodrá voda rovnaké množstvo energie pohlcuje.
„Na Antarktíde bude možno viac snežiť, pretože vlhký vzduch nad oceánom bude bližšie k pobrežiu,“ povedal Scambos. Podľa neho ak viac nasneží na pevnine, o toľko menej stúpne hladina oceána.
Vedci tvrdia, že 90 percent tepla generovaného globálnym otepľovaním spôsobeného človekom absorbujú oceány.