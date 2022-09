Po letnej sezóne je dobré nechať si skontrolovať kožu aj znamienka

Bratislava 14. septembra (TASR) - Po letnej sezóne je dobré dať si skontrolovať kožu a venovať jej zvýšenú starostlivosť. Žiaduca je aj kontrola znamienok. Upozorňuje na to dermatologička Ľudmila Žigová z Agel Clinic Bratislava. Pripomína, že vyšetrenie stačí absolvovať raz do roka a môže zachrániť život.



"Zhruba 90 percent pacientov s melanómom, ktorý vzniká zo zmeneného znamienka, je diagnostikovaných ešte v čase bez výskytu metastáz. Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné, pričom ho stačí absolvovať raz ročne. Ideálnym obdobím sú práve jesenné mesiace," uviedla odborníčka.



Upozorňuje, že nadmerné vystavovanie pokožky UVB žiareniu a nárazové slnenie sprevádzané spálením je jedným z najväčších rizík vzniku rakoviny kože. "Keď nárazovo prenikne do vrchných vrstiev kože, poškodzuje DNA bunky, zvyšuje tvorbu voľných radikálov a pravdepodobnosť kožných nádorov," vysvetlila.



Ľudia sú podľa nej v starostlivosti o kožu zodpovednejší, no k spáleniu dochádza aj tak. "Často ide o miesta, na ktoré zabúdame, o jemnú kožu ušníc a ich okolia, ale aj pery. Práve na nich môže dôjsť k hlbokému poškodeniu tkaniva s možným nádorovým bujnením," doplnila Žigová.



Pripomína tiež dôležitosť kontroly znamienok. Lekára treba podľa nej určite vyhľadať v prípade pozorovania zmien znamienka. "Medzi ktoré patrí jeho nerovnomerný tvar, nepresné ohraničenie, zväčšenie nad šesť milimetrov alebo jeho vyvýšenie. Ďalšími faktormi sú zmena farby, či už stmavnutie alebo vyblednutie, svrbenie, bolesť, krvácanie," spresnila.



Základným vyšetrením je dermatoskopické vyšetrenie kože. Ak dokáže zmeny v štruktúre, je nutné podozrivé znamienko operatívne odstrániť a následne ho histologicky vyšetriť. "Až na základe získaných výsledkov dokáže špecialista stanoviť diagnózu a potvrdiť odstránenie celého ložiska," priblížila odborníčka.



Dodala, že jeseň je vhodným obdobím na odstránenie útvarov na koži. "Najmä pre lepšie hojenie na odkrytých častiach tela a elimináciu silného potenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv i na konečný vzhľad jazvy," ozrejmila.