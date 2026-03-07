Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po možnom tornáde hlásia v Michigane tri obete

Škody po tornáde. Foto: TASR/AP

Silné tlakové níže sa v piatok formovali v oblasti od Michiganu až severný Texas.

Autor TASR
Detroit 7. marca (TASR) - Traja ľudia prišli o život a ďalší skončili v nemocnici po tom, ako v piatok mesto v americkom štáte Michigan zasiahlo predpokladané tornádo. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP, píše TASR.

Michiganom sa prehnali silné víchrice, ktoré odniesli strechu veľkej obchodnej prevádzky, poškodzovali domy a vyvracali stromy. Výstrahy pred tornádami vydali po celej južnej časti tohto štátu.

Úrad šerifa okresu Branch oznámil, že dostal správy o 12 zranených a troch úmrtiach po zjavnom tornáde v oblasti Union Lake asi 200 kilometrov západne od Detroitu.

Nepotvrdené správy o tornáde sa objavili aj v okrese St. Joseph pri hranici so štátom Indiana, kde úrad šerifa vyzval obyvateľov, aby okamžite vyhľadali úkryt. Predpovedali tam silnú búrku a vietor s rýchlosťou vyše 90 kilometrov za hodinu.

Silné tlakové níže sa v piatok formovali v oblasti od Michiganu až severný Texas, uviedla AP.
