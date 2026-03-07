< sekcia Import
Po možnom tornáde hlásia v Michigane tri obete
Autor TASR
Detroit 7. marca (TASR) - Traja ľudia prišli o život a ďalší skončili v nemocnici po tom, ako v piatok mesto v americkom štáte Michigan zasiahlo predpokladané tornádo. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP, píše TASR.
Michiganom sa prehnali silné víchrice, ktoré odniesli strechu veľkej obchodnej prevádzky, poškodzovali domy a vyvracali stromy. Výstrahy pred tornádami vydali po celej južnej časti tohto štátu.
Úrad šerifa okresu Branch oznámil, že dostal správy o 12 zranených a troch úmrtiach po zjavnom tornáde v oblasti Union Lake asi 200 kilometrov západne od Detroitu.
Nepotvrdené správy o tornáde sa objavili aj v okrese St. Joseph pri hranici so štátom Indiana, kde úrad šerifa vyzval obyvateľov, aby okamžite vyhľadali úkryt. Predpovedali tam silnú búrku a vietor s rýchlosťou vyše 90 kilometrov za hodinu.
Silné tlakové níže sa v piatok formovali v oblasti od Michiganu až severný Texas, uviedla AP.
