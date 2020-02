Po brexite ako prví pocítili problémy francúzski rybári

Paríž 2. februára (TASR) - Od vystúpenia Británie z Európskej únie uplynulo iba pár hodín a napriek dohode o prechodnom období už nastali problémy. Ten prvý vypukol v oblasti rybolovu, keď ostrov Guernsey dočasne zablokoval francúzskym rybárom vstup do jeho teritoriálnych vôd. Podľa francúzskeho ministerstva pôdohospodárstva by sa však problémy mali vyriešiť v najbližších dňoch.



Dohoda o rybolove vo vodách vzdialených 6 až 12 míľ od brehov Guernsey, jedného z Normanských ostrovov v Lamanšskom prielive, vychádza z Londýnskej konvencie. Tá však vystúpením Británie z EÚ prestala platiť.



Čo sa týka celkovej obchodnej dohody medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ), Briti a zástupcovia EÚ budú mať teraz minimálne 11 mesiacov na vytvorenie nových obchodných vzťahov. To znamená, že aj v prípade rybolovu bude platiť prechodné obdobie.



Úrady na ostrove Guernsey, ktorý predstavuje britskú korunnú dependenciu a má vlastné zákony, menu, parlament aj širokú autonómiu, sa však rozhodli vytvoriť nový systém. V rámci neho budú jednotlivé lode musieť získať na rybolov vo vzdialenosti 6 až 12 míľ od jeho pobrežia povolenie.



Ako uviedlo francúzske ministerstvo pôdohospodárstva, procedúra na podávanie žiadostí o povolenie by mala byť v platnosti na budúci týždeň. Zatiaľ je vstup francúzskych lodí do teritoriálnych vôd Guernsey pozastavený.



Podľa ministerstva však rozsah rybolovu v pobrežných vodách Guernsey už nie je taký ako pred dvomi rokmi. Poukázalo na údaje z roku 2018, keď vo vodách okolo Guernsey, bohatých na homáre a kraby, lovilo zhruba 140 rybárskych lodí. Koncom januára ich v tejto oblasti bolo aktívnych približne iba 30.