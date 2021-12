Po pozitívnom RT-PCR teste vzniká nárok na Digitálny COVID preukaz EÚ

Bratislava 2. decembra (TASR) - Pri podozrení na ochorenie COVID-19 odporúča Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) využiť možnosť testovania sa RT-PCR testami, pretože po pozitívnom výsledku vzniká automaticky nárok na Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19. Verejnosť môže požiadať o test cez stránku korona.gov.sk.



„Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stiahnuť aj deťom do 12 rokov a platí v období najviac 180 dní po doručení SMS správy s pozitívnym výsledkom RT-PCR testu,” spresnila s tým, že ho možno stiahnuť prostredníctvom portálu korona.gov.sk, a to spravidla na 12. deň po doručení SMS správy s pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.



Zdôraznila, že pri objednávaní sa na RT-PCR test a označovaní jednotlivých symptómov je potrebné vyplniť formulár pravdivo a uviesť všetky príznaky, ktoré pociťujú.„Rovnako dôležité je pravdivo uviesť všetky skutočnosti podľa inštrukcií vo formulári (napr. kontakt s pozitívne testovanou osobou, typ kontaktu a pod.),“ podotkla hovorkyňa.



Ako ďalej informovala, na základe posúdenia klinických príznakov, podľa aktuálne platných nariadení, sa automaticky pridelí najbližší možný termín testovania, a to v čo najbližšom okolí zadanej adresy. „Zadať sa môže nielen adresa trvalého pobytu, ale, ak sa práve nezhoduje s miestom, kde sa osoba nachádza, má možnosť zadať aj adresu prechodného pobytu. Testovanie bude pridelené čo najbližšie k tejto adrese,“ dodala Sivá.



Ďalší spôsob, ako sa dať bezplatne otestovať RT-PCR testom, je mať pozitívny antigénový test. Ten sa môže verifikovať aj následným vykonaním RT-PCR testu, ktorý je v tomto prípade tiež hradený z verejného zdravotného poistenia. O testovanie antigénovým testom alebo RT-PCR testom môže verejnosť požiadať na stránke www.korona.gov.sk.