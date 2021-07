Po Prešove sa dá jazdiť aj na zdieľaných bicykloch

Prešov 6. júla (TASR) – Mesto Prešov uviedlo v utorok do prevádzky nový spôsob zdieľanej dopravy. Verejné bicykle, ktoré v meste zavádzajú po úspechu elektrokolobežiek, majú vytvoriť ďalšiu alternatívu ekologickej dopravy a prispieť k udržateľnej mobilite. Cieľom takzvaného bikesharingu je zároveň znížiť produkciu škodlivých emisií, zlepšiť kvalitu ovzdušia a podporiť Prešovčanov vo využívaní alternatívnych možností prepravy, TASR o tom informovala Lenka Šitárová z kancelárie primátora mesta.



K dispozícii majú Prešovčania spolu 200 zdieľaných bicyklov, ktoré sú umiestnené na desiatich štartovacích stanovištiach. "Používatelia ich však po ukončení jazdy môžu nechať odstavené kdekoľvek v meste," podotkla Šitárová s tým, že bicykel je potrebné zaparkovať na vhodnom mieste tak, aby neblokoval cestu a nezavadzal ani chodcom. O premiestňovanie bicyklov v rámci mesta tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu záujemcov, sa postará mesto. Obyvateľom a návštevníkom mesta bude služba bikesharingu dostupná do konca októbra.



Ako Šitárová upozornila, pred prvým použitím verejného bicykla je potrebné stiahnuť si aplikáciu Antik SmartWay. "Po jednoduchej registrácii v aplikácii odomknete bicykel načítaním QR kódu umiestneného na riadidlách," doplnila. Po skončení jazdy je potrebné bicykel uzamknúť mechanickým potiahnutím páčky na zámku zadného kolesa.



Stanovišťami zdieľaných bicyklov sú Hlavná ulica medzi severným parkom a budovou Kolégia, Námestie legionárov, priestor pred autobusovou stanicou na Masarykovej ulici, železničná stanica, Ulica 17. novembra pri zastávke MHD Vysokoškolský areál, na Sídlisku III pri supermarkete na Levočskej ulici a vedľa zmrzlinárne pri NS Centrum, na Sídlisku Sekčov na Exnárovej ulici, na Sídlisku Šváby na Švábskej ulici pri fontáne pred nákupným strediskom a na Sídlisku II vedľa NS Centrál.



Zmluva so spoločnosťou, ktorá zdieľané bicykle poskytla, platí do konca roka 2021, v prípade úspechu služby ju však mesto avizuje predĺžiť aj na ďalšie sezóny.