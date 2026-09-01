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Po útoku dronmi vypukol v ruskom prístave Usť-Luga požiar
Usť-Luga je jeden z najvýznamnejších vývozných uzlov v západnom Rusku a denne sa odtiaľ prepravuje približne 700.000 barelov ropy.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Po útoku ukrajinských dronov vypukol v utorok požiar v prístave Usť-Luga vo Fínskom zálive Baltského mora neďaleko Petrohradu. Informoval o tom na svojom telegramovom kanáli gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku útoku dronom boli zaznamenané škody v oblasti prístavu Usť-Luga a došlo k požiaru,“ uvádza sa vo vyhlásení Drozdenka. Informácie o škodách po útoku dronom sa objasňujú, dodal. Podľa neho bol požiar uhasený k 9.28 h moskovského času (8.28 SELČ) a nikto nebol zranený.
Usť-Luga je jeden z najvýznamnejších vývozných uzlov v západnom Rusku a denne sa odtiaľ prepravuje približne 700.000 barelov ropy. Podľa agentúry Reuters vývoz ropných produktov cez Usť-Lugu v roku 2025 presiahol 32,8 milióna ton.
„V dôsledku útoku dronom boli zaznamenané škody v oblasti prístavu Usť-Luga a došlo k požiaru,“ uvádza sa vo vyhlásení Drozdenka. Informácie o škodách po útoku dronom sa objasňujú, dodal. Podľa neho bol požiar uhasený k 9.28 h moskovského času (8.28 SELČ) a nikto nebol zranený.
Usť-Luga je jeden z najvýznamnejších vývozných uzlov v západnom Rusku a denne sa odtiaľ prepravuje približne 700.000 barelov ropy. Podľa agentúry Reuters vývoz ropných produktov cez Usť-Lugu v roku 2025 presiahol 32,8 milióna ton.