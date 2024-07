Po vyše roku sa skončila misia USA simulujúca pobyt na planéte Mars

New York 7. júla (TASR) - Prvá z niekoľkých misií amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zameraných na simuláciu pobytu na Marse sa v sobotu skončila po tom, ako štyria dobrovoľníci po vyše roku opustili špeciálne obydlie zriadené v texaskom meste Houston. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Dve ženy a dvaja muži strávili uplynulých 378 dní v zariadení s názvom Mars Dune Alpha v Johnsonovom vesmírnom stredisku (JSC). Stanovisko s rozlohou 160 metrov štvorcových napodobňuje podmienky na Červenej planéte a bolo vytvorené pomocou 3D tlačiarne.



Snaha napodobniť skutočnú misiu na Mars zahŕňala 22-minútové oneskorenie v komunikácii, obmedzenie zdrojov, simulované poruchy prístrojov, ako aj simulované výstupy do otvoreného vesmíru. Účastníci počas pobytu nemohli opustiť izolované zariadenie. Obytná jednotka a časť terénu sa nachádzajú pod jednou obrovskou kupolou.



Ak chceli členovia posádky opustiť obytnú bunku a vyjsť "von", museli prejsť cez prechodovú komoru.



"Posádka niekoľkokrát simulovala prechádzky po Marse, pestovala a zbierala niekoľko šalátových plodín, ktoré príležitostne dopĺňali ich stabilnú stravu, a podieľala sa na údržbe stanice a zariadení," uviedla NASA.



"Dáva nám to príležitosť naučiť sa všetky dôležité veci o týchto zložitých systémoch, vďaka čomu bude cesta na Mars a späť oveľa bezpečnejšia," povedala riaditeľka technického oddelenia NASA Julie Kramerová.



Misia bola prvou zo série nazvanej Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Ďalšie misie projektu sú naplánované na roky 2025 a 2027.