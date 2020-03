Po vzburách vo väzniciach v Taliansku je stále na úteku 11 väzňov

Rím 11. marca (TASR) - Talianska polícia pátra po 11 väzňoch, ktorí ušli z väznice Foggia počas väzenských nepokojov vyvolaných opatreniami vlády v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2. Medzi opatreniami bol aj zákaz návštev rodinných príslušníkov vo väzniciach. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Hľadaní boli pôvodne súčasťou 72-člennej skupiny, ktorá ušla z väznice Foggia ležiacej v blízkosti pobrežia na juhovýchode Talianska, uviedlo talianske ministerstvo spravodlivosti.



V tejto skupine je aj 36-ročný Cristoforo Aghilar, zatknutý vlani v októbri za vraždu matky svojej priateľky, ako aj niekoľko ďalších mužov zapletených do organizovaného zločinu.



Minister spravodlivosti Alfonso Bonafede v stredu na pôde talianskeho Senátu informoval, že celkovo sa do vzbúr, ktoré vypukli 8. marca v dvoch desiatkach zariadení, zapojilo asi 6000 väzňov. Dvanásť trestancov väzňov zomrelo, väčšinou na predávkovanie po tom, ako vtrhli do väzenských ošetrovní, kde sa zmocnili liekov. Počas vzbúr bolo zranených aj 40 dozorcov.



Vzbura vo väznici Foggia so stredným stupňom stráženia sa vystupňovala v pondelok, keď v snahe upútať pozornosť dozorcov začali väzni podpaľovať svoje matrace. V rovnakom čase skupina asi 200 mužov vyvalila dvere do únikovej chodby. Niekoľkým väzňom sa potom podarilo sa preliezť obvodový múr a ujsť.



Obmedzenie návštev rodinných príslušníkov má za cieľ zabrániť tomu, aby sa koronavírus, ktorý už v Taliansku zabil 827 ľudí, dostal do preplnených väzníc.



Minister Bonafede v Senáte informoval, že v talianskych väzniciach bolo medzičasom distribuovaných asi 100.000 ochranných masiek a v dohľadnom čase sa začnú robiť testy na prítomnosť koronavírusu u tých väzňov, ktorých v nedávnej minulosti prevážali.