Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Import

Po zamračenom ráne príde vyjasnenie, pondelkové teploty zostanú vysoké

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji 21 až 26 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Polooblačno až oblačno, v noci a zrána miestami až zamračené. Ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najmä na severe a východe. Cez deň postupne vyjasňovanie. Teplo.



Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji 21 až 26 stupňov Celzia.

Prevažne severný vietor, 10 až 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 kilometrov za hodinu, v noci a ráno miestami slabý vietor alebo bezvetrie.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 24 až 20 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 20 až 16 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 16 až 7 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole