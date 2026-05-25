Po zamračenom ráne príde vyjasnenie, pondelkové teploty zostanú vysoké
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Polooblačno až oblačno, v noci a zrána miestami až zamračené. Ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najmä na severe a východe. Cez deň postupne vyjasňovanie. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji 21 až 26 stupňov Celzia.
Prevažne severný vietor, 10 až 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 kilometrov za hodinu, v noci a ráno miestami slabý vietor alebo bezvetrie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 24 až 20 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 20 až 16 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 16 až 7 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ