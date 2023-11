Nezabúdajte na reflexné prvky: Chodca v tme smrteľne zrazilo auto

Rožňava 27. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode na ceste I/16 pri Rožňave prišiel v nedeľu (26. 11.) večer o život muž doposiaľ nezistenej totožnosti. Do chodca v tmavom oblečení narazilo auto, zraneniam na mieste podľahol. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Muž mal podľa polície krátko pred 18.00 h kráčať po rovnom úseku cesty I/16 v smere od križovatky Brzotín-Juh do mesta Rožňava. Chodec nemal žiadne reflexné prvky a na sebe mal tmavé oblečenie. Z doposiaľ neznámych príčin ho pravou prednou časťou zrazilo vozidlo, ktoré viedol 48-ročný vodič.



"Chodca po náraze odhodilo mimo cesty do priekopy, kde ostal nehybne ležať v trávnatom poraste. Zranenia, ktoré chodec pri náraze utrpel, boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol," priblížila krajská policajná hovorkyňa.



Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Na miesto nehody bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava. Dychová skúška u vodiča vozidla bola negatívna, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok chodec, bude zisťované pri pitve. "Presná príčina vzniku dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.