Pobrežné oblasti USA sú ohrozené aj postupným poklesom pevniny

Paríž 6. marca (TASR) - Zvýšenie hladiny svetových oceánov by mohlo viacerým americkým veľkomestám spôsobiť viac škody, ako sa pôvodne očakávalo. Dôvodom je postupný pokles pevninských oblastí. Vyplýva to zo záverov štúdie zverejnenej v stredu v časopise Nature, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V dôsledku globálneho otepľovania sa topia ľadovce a na celom svete stúpa hladina oceánov. Podľa prognóz by mali práve Spojené štáty zaznamenať jednu z najrýchlejších úrovní stúpania okolitých oceánov, čo bude ohrozovať pobrežné oblasti, ktoré obýva približne 30 percent populácie krajiny.



Predpokladá sa, že do roku 2050 sa na pobreží USA zvýši hladina mora o približne 30 centimetrov. Preto výrazne vzrastie riziko ničivých dôsledkov klimatických zmien, ako sú napríklad búrlivé prílivy, píše AFP.



Odborníci však dospeli k záveru, že táto hrozba je ešte väčšia, ak sa zohľadní aj postupný pokles niektorých pobrežných oblastí Spojených štátov. Varovali, že v 32 mestách na pobreží Atlantického oceánu, Tichého oceánu a Mexického zálivu by mohli byť ohrozené desaťtisíce ľudí a potenciálne aj majetok v hodnote miliárd dolárov.



Najviac ohrozené sú pritom chudobnejšie a minoritné komunity. To "skutočne znásobuje možný vplyv na tieto oblasti a ich schopnosť zotaviť sa z veľkých záplav," citovala AFP jedného z autorov štúdie Leonarda Ohenhena.



Ako vysvetlil, klesanie pôdy, ktoré môže byť spôsobené prirodzeným spôsobom alebo ľudskou činnosťou vrátane odberu podzemnej vody a odvodňovania, sa dlhodobo zanedbávalo v počítačovom modelovaní rizika povodní.



Kombinácia poklesu pevniny a zvyšovania hladiny oceánov by podľa odborníkov mohla v priebehu nasledujúcich troch desaťročí vystaviť riziku záplav ďalšie územia s rozlohou približne 1300 kilometrov štvorcových. Ohrozených tak môže byť 55.000 až 273.000 ľudí a až do 171.000 nehnuteľností.



V prípade najhoršieho možného scenára by mohol byť každý 50 obyvateľ pobrežia USA vystavený hrozbe záplav, rovnako ako státisíce nehnuteľností v celkovej odhadovanej hodnote 32 až 109 miliárd dolárov.



Na spomalenie rýchlosti tzv. subsidencie pevniny odborníci odporučili obmedziť odber podzemnej vody, regulovať priemyselnú činnosť aj emisie, aby sa znížili dlhodobé riziká vychádzajúce z klimatickej zmeny. Pomôcť by mohli tiež ochranné valy, hrádze a zábrany, ktoré poskytujú ochranu pred povodňami, pričom jedným z riešení by mohla byť aj obnova prirodzených ekosystémov.