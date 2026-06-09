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NEPODCEŇUJTE BÚRKY: Tieto rady vám môžu zachrániť život
V utorok od obeda treba na väčšine územia Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Počas búrky treba zostať vnútri, zatvoriť okná a dvere, nachystať si nepremokavú obuv a odev. Dobré je tiež zdržiavať sa ďalej od okien, elektrospotrebičov, zásuviek a vodovodu. Treba zabezpečiť domáce zvieratá a predmety na záhrade a informovať susedov. V exteriéri sa treba vyhnúť otvorenému priestranstvu, labilným prekážkam, vysokým budovám a vodným plochám. Na odporúčania ministerstva vnútra na svojom webe v súvislosti s očakávanými búrkami upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Ak vás búrka zastihla v horách, opustite voľné priestranstvo, zdržiavajte sa čo najnižšie, najlepšie je dať sa do podrepu na izolačnú podložku (napríklad batoh, karimatka). Zbavte sa a vzdiaľte sa od kovových predmetov (skoby, oceľové laná, reťaze, rebríky). Vyhýbajte sa korytám potokov, nebežte, nebicyklujte, nechytajte ryby, nekúpte sa, vypnite mobilný telefón, odložte dáždnik a nenoste nad úrovňou hlavy žiadne predmety, kde je kov,“ radí rezort. Nie je tiež dobré schovávať sa pod stromy či do otvorených stavieb, akými sú altánky alebo autobusové zastávky. Vzdialenosť medzi osobami vonku by mala byť aspoň tri metre. Pozor si treba dať na spadnuté stĺpy a drôty.
Ministerstvo okrem toho zdôraznilo, že v prípade búrkou zastihnutých osôb v aute z neho netreba vystupovať. Jazdiť treba opatrne a vyhnúť sa treba zaplaveným cestám. Ľahké či nenaložené vozidlá by sa tiež mali vyhnúť otvoreným priestranstvám. „Neparkujte ani sa nezdržiavajte pod stromami, staršími budovami, stĺpmi elektrického vedenia, billboardmi ani pri labilných prekážkach. Pokiaľ auto zasiahne strom alebo konár, alebo ak ste v aute, ktoré zalieva voda, vystúpte, nájdite si vyvýšené miesto a privolajte pomoc v tiesni prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112,“ poukázalo ministerstvo.
V utorok od obeda treba na väčšine územia Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. SHMÚ počíta s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. V stredu (10. 6.) by sa mali pridať aj výstrahy pred dažďom.
„Ak vás búrka zastihla v horách, opustite voľné priestranstvo, zdržiavajte sa čo najnižšie, najlepšie je dať sa do podrepu na izolačnú podložku (napríklad batoh, karimatka). Zbavte sa a vzdiaľte sa od kovových predmetov (skoby, oceľové laná, reťaze, rebríky). Vyhýbajte sa korytám potokov, nebežte, nebicyklujte, nechytajte ryby, nekúpte sa, vypnite mobilný telefón, odložte dáždnik a nenoste nad úrovňou hlavy žiadne predmety, kde je kov,“ radí rezort. Nie je tiež dobré schovávať sa pod stromy či do otvorených stavieb, akými sú altánky alebo autobusové zastávky. Vzdialenosť medzi osobami vonku by mala byť aspoň tri metre. Pozor si treba dať na spadnuté stĺpy a drôty.
Ministerstvo okrem toho zdôraznilo, že v prípade búrkou zastihnutých osôb v aute z neho netreba vystupovať. Jazdiť treba opatrne a vyhnúť sa treba zaplaveným cestám. Ľahké či nenaložené vozidlá by sa tiež mali vyhnúť otvoreným priestranstvám. „Neparkujte ani sa nezdržiavajte pod stromami, staršími budovami, stĺpmi elektrického vedenia, billboardmi ani pri labilných prekážkach. Pokiaľ auto zasiahne strom alebo konár, alebo ak ste v aute, ktoré zalieva voda, vystúpte, nájdite si vyvýšené miesto a privolajte pomoc v tiesni prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112,“ poukázalo ministerstvo.
V utorok od obeda treba na väčšine územia Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. SHMÚ počíta s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. V stredu (10. 6.) by sa mali pridať aj výstrahy pred dažďom.