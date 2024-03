Počas dvoch ranných zrážok áut na diaľnici D2 sa nikto nezranil

Bratislava 20. marca (TASR) - Policajti riešili v stredu ráno na diaľnici D2 dve zrážky áut. K zraneniu osôb nedošlo, škodové udalosti vyriešili v blokovom konaní. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Prvá škodová udalosť sa stala na 56. kilometri v smere do Českej republiky. Vodič motorového vozidla značky Peugeot sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil do zvodidiel," priblížili policajti.



Druhá škodová udalosť sa stala za výjazdom z Lamača v smere do Bratislavy. Vodič auta značky Škoda nedal prednosť v jazde vodičovi nákladného vozidla, v dôsledku čoho došlo k zrážke vozidiel.



V oboch prípadoch skončili dychové skúšky u vodičov s negatívnym výsledkom. Polícia upozorňuje vodičov, aby sa za každých okolností venovali vedeniu vozidla a sledovali situáciu v cestnej premávke.