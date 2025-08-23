Počas horúcich dní sa odporúča cvičiť vonku ráno alebo večer

< sekcia Import
Odborník tiež ľuďom poradil, aby pri športovaní dbali na vhodné oblečenie. To by malo byť podľa jeho slov z funkčného a priedušného materiálu, ktorý odvádza pot a chráni pred UV žiarením.
Bratislava 23. augusta (TASR) - V lete počas horúcich dní je lepšie športovať v interiéri. Ľudia by v prípade, že chcú cvičiť vonku, mali tak robiť ráno alebo večer, keďže sú vtedy nižšie teploty a UV index. Odporučil to primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice Agel v Bratislave Marek Tkáč.
„Počas horúcich dní s extrémnymi teplotami je cvičenie v klimatizovanom alebo vetranom interiéri bezpečnejšou a vhodnejšou voľbou. Znižuje sa tým riziko prehriatia organizmu, úpalu a dehydratácie,“ priblížil.
V lete môžu podľa neho športovať seniori i deti. „Je však nevyhnutné prispôsobiť ich pohybovú aktivitu času dňa, intenzite záťaže a zdravotnému stavu. Je nutné dbať na dostatočnú hydratáciu a tieň. Ich termoregulácia je menej účinná, preto sú zraniteľnejší na vyčerpanie z prehriatia,“ doplnil. Upozornil tiež na nebezpečenstvo pri športovaní v horúčavách pre ľudí s ochorením srdca. „Zvyšuje sa riziko zhoršenia ich stavu v podobe arytmie, ischémie alebo kolapsu,“ vysvetlil.
Odborník tiež ľuďom poradil, aby pri športovaní dbali na vhodné oblečenie. To by malo byť podľa jeho slov z funkčného a priedušného materiálu, ktorý odvádza pot a chráni pred UV žiarením. Odporučil aj schladenie po záťaži studenou sprchou. „Pomáha znižovať telesnú teplotu a zlepšuje pocit regenerácie. Najvhodnejšia je pre zdravých jedincov a športovcov. U ľudí so zdravotnými ťažkosťami je vhodné sa vyvarovať šoku z rýchlej zmeny teplôt, chladiť sa postupne a primerane k ich zdravotnému stavu,“ dodal.
Apeloval aj na dodržiavanie pitného režimu. Zdôraznil, že pivo nie je vhodná náhrada vody. „Síce obsahuje niektoré vitamíny skupiny B, ale obsahuje aj alkohol, ktorý spôsobuje dehydratáciu a negatívne ovplyvňuje regeneráciu,“ dodal.
