Počas leta v zahraničí zomrelo 251 Slovákov, viac ako 90 sa zranilo

Bratislava 12. septembra (TASR) - Od júla do augusta v zahraničí zomrelo 251 slovenských občanov. Vyše 90 Slovákov bolo za hranicami zranených či hospitalizovaných. Vyplýva to z údajov, ktoré pre TASR poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Náš rezort eviduje úmrtia všetkých občanov SR v cudzine bez ohľadu na účel ich pobytu v krajine úmrtia (dovolenka, práca, tranzit, trvalý pobyt a podobne)," doplnilo ministerstvo. Za posledných päť rokov ide podľa MZVEZ o najvyšší počet úmrtí v zahraničí v danom období. Vlani išlo o 224 prípadov.



Naopak, rezort v danom období zaznamenal najmenej hospitalizácií či zranení Slovákov v zahraničí od roku 2019, a to 91. Ide však o nárast oproti rokom 2020 (85) a 2021 (62). V roku 2019 išlo až o 558 prípadov.



O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do SR počas toto leta požiadalo 1343 občanov SR, čo je najmenej od roku 2019. Napríklad za minulý rok eviduje rezort 1599 takýchto žiadostí.