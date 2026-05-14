Počas najbližších dní sa čakajú zrážky na väčšine územia Slovenska
Začať by malo pršať už počas štvrtkovej noci a piatkového (15. 5.) rána.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. mája (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva počas najbližších dní zrážky na väčšine územia SR. Začať by malo pršať už počas štvrtkovej noci a piatkového (15. 5.) rána. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Do zajtrajšej štrnástej hodiny by malo v západnej polovici územia spadnúť väčšinou tri až desať, ojedinele až okolo 20 milimetrov,“ priblížili meteorológovia. Dodali, že vo východnej polovici územia by malo od štvrtkového večera do piatka 14.00 h pršať oveľa menej. Zrážky sa však podľa nich budú vyskytovať aj v sobotu (16. 5.) a v nedeľu (17. 5.), keď by malo pršať výdatnejšie lokálne aj vo východnej polovici územia.
SHMÚ zároveň informoval, že za obdobie od 25. februára do 13. mája spadlo na území Slovenska zväčša 35 až 80 milimetrov zrážok. Miestami ich však bolo výrazne viac. Napríklad Telgárt a Liesek hlásili zaokrúhlene 117 milimetrov a Oravská Polhora takmer 150 milimetrov. Naopak, predovšetkým v Podunajskej nížine naďalej pokračuje takmer všade veľké sucho. Za uvedené obdobie podľa ústavu spadlo zväčša len 15 až 30 milimetrov. Mimoriadne zlá situácia je podľa meteorológov v Kamanovej v okrese Topoľčany, kde za sledované obdobie namerali len 13,8 milimetra. Naposledy tam spadlo v rámci jedného dňa aspoň 10 milimetrov 25. novembra.
Na horách severného a stredného Slovenska hrozí silnejší vietor
Na horách severného a stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal pre niektoré okresy výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Platí od štvrtka 22.00 h až do piatkového (15. 5.) obeda.
Vietor môže dosiahnuť na horách rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornili meteorológovia.
